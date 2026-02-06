Ucraina și Rusia au încheiat un schimb major de prizonieri. 314 au fost eliberați

Ucraina și Rusia au terminat joi la Abu Dhabi o rundă de negocieri mediate de Statele Unite, menite să găsească o soluție pentru conflictul care durează de aproape patru ani. În paralel, cele două țări au efectuat un schimb semnificativ de prizonieri și au anunțat că discuțiile vor continua în curând, potrivit Reuters.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a precizat că 314 prizonieri de război au fost eliberați, fiind primul schimb de acest tip din ultimele cinci luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că mulți dintre acești prizonieri au fost reținuți aproape patru ani și a adăugat că următoarea rundă de negocieri ar putea avea loc în Statele Unite.

„Discuțiile au fost constructive și s-au concentrat pe găsirea condițiilor necesare pentru o pace durabilă”, a afirmat Witkoff pe platforma X. Zelenski a subliniat că Ucraina susține orice format diplomatic care poate apropia pacea și o poate face stabilă, reducând motivația Rusiei de a continua conflictul.

Reprezentantul Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că negocierile au generat rezultate pozitive și că există deschidere pentru reluarea relațiilor economice cu SUA, inclusiv printr-un grup de lucru bilateral. Ministerul Apărării rus a confirmat schimbul de prizonieri: câte 157 de militari din fiecare tabără și trei civili au fost returnați.

Imagini publicate de administrația ucraineană au arătat zeci de prizonieri coborând din autobuze în zăpadă, îmbrățișându-și familiile sau plângând. Schimburile de prizonieri au fost printre puținele rezultate concrete obținute în rundele anterioare de negocieri.

Conflictul a provocat pierderi uriașe de ambele părți. Zelenski estimează că aproximativ 55.000 de soldați ucraineni și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, Rusia ar fi suferit aproape 1,2 milioane de victime, cifră respinsă de Moscova.

Luptele continuă pe o linie de front de aproximativ 1.200 km, cu atacuri aeriene și drone rusești. Ucraina a raportat lovituri precise asupra unor baze rusești și a solicitat aliaților sprijin suplimentar în domeniul rachetelor de apărare aeriană, oferind la schimb drone și expertiză militară.

Regiunea Donetsk rămâne unul dintre cele mai complicate puncte ale negocierilor. Rusia solicită retragerea completă a trupelor ucrainene, iar Kievul vrea menținerea pozițiilor actuale.

Situația centralei nucleare de la Zaporizhzhia este de asemenea controversată: Ucraina cere controlul instalației, în timp ce Rusia afirmă că centrala trebuie să rămână sub autoritatea sa, deși Moscova se arată deschisă colaborării internaționale, inclusiv cu SUA.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, incluzând Crimeea și părți din Donbas. Experții estimează că Moscova a câștigat în 2024 doar circa 1,5% din teritoriu.