Autonomia digitală a UE, prinsă între ambiții politice și dependența de tehnologia americană

Uniunea Europeană invocă frecvent concepte precum „autonomia strategică” și „suveranitatea digitală”, însă structura actuală a ecosistemului tehnologic arată o interdependență puternică față de infrastructura dezvoltată în Statele Unite, potrivit Il Post.

De la servicii cloud și centre de date până la platforme de inteligență artificială și aplicații de comunicare, numeroase componente critice utilizate de administrații și companii europene sunt furnizate de actori americani.

În luna ianuarie, executivul din Franța a anunțat că, începând cu 2027, instituțiile publice vor renunța la Microsoft Teams, urmând să adopte o platformă dezvoltată local.

Motivația oficială a fost dorința de consolidare a „suveranității digitale”, într-un context marcat de tensiuni în relațiile transatlantice și dezbateri privind reglementarea marilor companii tehnologice.

Totuși, potrivit analizei, aplicațiile de colaborare reprezintă doar o parte vizibilă a provocării. Fundamentul tehnologic pe care se bazează funcționarea serviciilor publice și private – infrastructura cloud, capacitățile de procesare și stocare a datelor – este mult mai dificil de substituit.

Influența predominantă a Statele Unite nu derivă dintr-o singură aplicație, ci dintr-un ansamblu de tehnologii interconectate. Lanțul include materii prime, semiconductori, microprocesoare, cabluri optice submarine, centre de date și servicii cloud.

Pe această infrastructură operează soluții esențiale precum Microsoft, prin Azure, sau Amazon Web Services, utilizate pe scară largă în Europa.

Înlocuirea unei aplicații de videoconferință poate fi realizată relativ rapid. În schimb, migrarea de la infrastructura cloud americană presupune investiții majore, adaptări tehnice complexe și perioade extinse de tranziție.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a adoptat reglementări stricte privind concurența, protecția datelor și piețele digitale, aplicând amenzi considerabile unor companii globale.

Cu toate acestea, analiștii subliniază că influența normativă nu este însoțită de o capacitate industrială comparabilă cu cea a giganților tehnologici americani.

Europa dispune de furnizori și platforme alternative, însă acestea operează, în general, la o scară mai redusă. Lipsa unor actori europeni capabili să gestioneze infrastructuri globale rămâne un element central al dezbaterii privind autonomia digitală.

Un punct de influență important pentru Europa este ASML. Compania olandeză este unicul furnizor mondial de echipamente pentru litografia cu ultraviolete extreme (EUV), tehnologie indispensabilă fabricării celor mai avansate microcipuri.

Această poziție conferă Europei un rol esențial în lanțul global al semiconductorilor, inclusiv în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Spre deosebire de software, care poate fi relocat relativ rapid, producția de cipuri necesită infrastructură fizică extinsă, investiții semnificative și expertiză specializată.

Comisia Europeană promovează programe menite să consolideze securitatea și reziliența digitală, inclusiv proiecte precum Cloud Sovereignty Framework și măsuri dedicate securizării rețelelor 5G. Obiectivul declarat este reducerea vulnerabilităților și diversificarea furnizorilor tehnologici.

Experții citați în analiză arată că o independență completă față de tehnologia americană nu este fezabilă pe termen scurt, având în vedere costurile și complexitatea tehnică.

În schimb, este discutată o strategie de „descurajare digitală”, axată pe întărirea capabilităților europene critice și pe exploatarea avantajelor existente, în special în sectorul semiconductorilor.

O astfel de abordare ar urmări reechilibrarea relației tehnologice transatlantice, fără a implica o decuplare radicală.