Liberalii din Australia se tem că ar putea dispărea, dacă ar fi alegeri mâine
- 13 februarie 2026, 12:23
Partidul Liberal din Australia are un nou lider. Deputații formațiunii de opoziție l-au ales vineri pe Angus Taylor pentru a conduce partidul, într-un moment considerat crucial pentru reconstrucția politică a conservatorilor, la mai puțin de un an după înfrângerea severă suferită în alegerile federale din luna mai, potrivit Reuters.
Vot decisiv în Partidul Liberal din Australia
Angus Taylor, fost ministru al Energiei și reprezentant al aripii conservatoare, a câștigat competiția internă împotriva lui Sussan Ley.
Potrivit informațiilor, Taylor a obținut 34 de voturi, în timp ce Ley a primit 17 voturi din partea membrilor liberali ai parlamentului.
Taylor, cunoscut ca fiu al unui crescător de oi din a patra generație, preia conducerea într-o perioadă marcată de scăderea susținerii electorale pentru coaliția de opoziție.
Erodarea bazei tradiționale de votanți ai liberalilor
Datele din sondajele recente indică o erodare a bazei tradiționale de votanți ai liberalilor. Conform Reuters, o parte semnificativă a electoratului s-ar fi orientat către Pauline Hanson și formațiunea sa One Nation, percepută ca partid populist de dreapta, cu o platformă anti-imigrație.
Două sondaje separate realizate în luna ianuarie au arătat că votul primar al One Nation a depășit nivelul coaliției de opoziție, semnalând presiuni suplimentare asupra conducerii liberale.
Angus Taylor: Schimbare sau dispariție
În prima declarație susținută în fața presei după alegere, Angus Taylor a descris situația partidului în termeni direcți.
„Poziția Partidului Liberal este cea mai slabă din istorie”, a afirmat acesta, adăugând că, în ipoteza organizării imediate a unui scrutin, formațiunea „s-ar putea să nu mai existe”.
Taylor a rezumat direcția pe care intenționează să o urmeze printr-un mesaj scurt:
„Alegerea este simplă pentru Partidul Liberal: schimbare sau moarte, iar eu aleg schimbarea.”
Prioritățile anunțate de noua conducere din Australia
Angus Taylor a declarat că obiectivul central al mandatului său va fi „restabilirea standardelor de viață pentru australieni”. De asemenea, el a indicat intenția de a susține înăsprirea regulilor privind imigrația și de a se opune politicilor fiscale și bugetare promovate de guvernul laburist condus de Partidul Laburist.
Referindu-se la imigrație, Taylor a precizat:
„Migranții care nu cred în democrație, statul de drept din Australia și libertățile fundamentale ar trebui împiedicați să migreze.”
El a completat: „Adevărul este că unii oameni nu doresc să se schimbe pentru a se alinia valorilor noastre de bază.”
Demisia lui Sussan Ley și consecințele politice
După înfrângerea din votul intern, Sussan Ley a anunțat că va demisiona din parlament. Decizia va declanșa organizarea unei alegeri parțiale în circumscripția rurală Farrer din statul New South Wales, pe care Ley o reprezenta din 2001.
Ley a devenit în luna mai prima femeie care a condus Partidul Liberal, după eșecul electoral al formațiunii. Mandatul său de lider a durat 276 de zile, fiind al doilea cel mai scurt din istoria partidului.
Contextul tensiunilor interne din Australia
În ultimele luni, sondajele de opinie au indicat o scădere a popularității lui Ley, pe fondul disputelor interne din Partidul Liberal și al divergențelor cu partenerii din Partidul Național.
Printre temele disputate s-au numărat politicile climatice, legislația privind discursul instigator la ură și imigrația.
Alegerea lui Angus Taylor marchează o nouă etapă pentru opoziția conservatoare australiană, care încearcă să își redefinească strategia și mesajul politic înaintea următorului ciclu electoral.
