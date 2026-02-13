Liberalii din Australia se tem că ar putea dispărea, dacă ar fi alegeri mâine

Partidul Liberal din Australia are un nou lider. Deputații formațiunii de opoziție l-au ales vineri pe Angus Taylor pentru a conduce partidul, într-un moment considerat crucial pentru reconstrucția politică a conservatorilor, la mai puțin de un an după înfrângerea severă suferită în alegerile federale din luna mai, potrivit Reuters.

Angus Taylor, fost ministru al Energiei și reprezentant al aripii conservatoare, a câștigat competiția internă împotriva lui Sussan Ley.

Potrivit informațiilor, Taylor a obținut 34 de voturi, în timp ce Ley a primit 17 voturi din partea membrilor liberali ai parlamentului.

Taylor, cunoscut ca fiu al unui crescător de oi din a patra generație, preia conducerea într-o perioadă marcată de scăderea susținerii electorale pentru coaliția de opoziție.

Datele din sondajele recente indică o erodare a bazei tradiționale de votanți ai liberalilor. Conform Reuters, o parte semnificativă a electoratului s-ar fi orientat către Pauline Hanson și formațiunea sa One Nation, percepută ca partid populist de dreapta, cu o platformă anti-imigrație.

Două sondaje separate realizate în luna ianuarie au arătat că votul primar al One Nation a depășit nivelul coaliției de opoziție, semnalând presiuni suplimentare asupra conducerii liberale.

În prima declarație susținută în fața presei după alegere, Angus Taylor a descris situația partidului în termeni direcți.

„Poziția Partidului Liberal este cea mai slabă din istorie”, a afirmat acesta, adăugând că, în ipoteza organizării imediate a unui scrutin, formațiunea „s-ar putea să nu mai existe”.

Taylor a rezumat direcția pe care intenționează să o urmeze printr-un mesaj scurt:

„Alegerea este simplă pentru Partidul Liberal: schimbare sau moarte, iar eu aleg schimbarea.”

Angus Taylor a declarat că obiectivul central al mandatului său va fi „restabilirea standardelor de viață pentru australieni”. De asemenea, el a indicat intenția de a susține înăsprirea regulilor privind imigrația și de a se opune politicilor fiscale și bugetare promovate de guvernul laburist condus de Partidul Laburist.

Referindu-se la imigrație, Taylor a precizat:

„Migranții care nu cred în democrație, statul de drept din Australia și libertățile fundamentale ar trebui împiedicați să migreze.”

El a completat: „Adevărul este că unii oameni nu doresc să se schimbe pentru a se alinia valorilor noastre de bază.”

După înfrângerea din votul intern, Sussan Ley a anunțat că va demisiona din parlament. Decizia va declanșa organizarea unei alegeri parțiale în circumscripția rurală Farrer din statul New South Wales, pe care Ley o reprezenta din 2001.

Ley a devenit în luna mai prima femeie care a condus Partidul Liberal, după eșecul electoral al formațiunii. Mandatul său de lider a durat 276 de zile, fiind al doilea cel mai scurt din istoria partidului.

În ultimele luni, sondajele de opinie au indicat o scădere a popularității lui Ley, pe fondul disputelor interne din Partidul Liberal și al divergențelor cu partenerii din Partidul Național.

Printre temele disputate s-au numărat politicile climatice, legislația privind discursul instigator la ură și imigrația.

Alegerea lui Angus Taylor marchează o nouă etapă pentru opoziția conservatoare australiană, care încearcă să își redefinească strategia și mesajul politic înaintea următorului ciclu electoral.