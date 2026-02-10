Politica

Alin Tișe, mesaj critic către PNL: A ajuns la momentul unei mari dezbateri istorice: USR-izare, sau PSD-izare!

Alin Tișe. Sursă foto: Facebook
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj critic la adresa Partidul Național Liberal, întrebându-se public dacă formațiunea a ajuns în fața unei „mari dezbateri istorice”: USR-izare sau PSD-izare. Fost membru PNL, Tișe susține că direcția partidului este tot mai neclară, iar succesul electoral al unor organizații s-a bazat pe sprijin extern.

Alin Tișe, critici privind alianțele și identitatea partidului

Alin Tișe afirmă că o parte dintre liberali au câștigat alegerile locale cu sprijinul USR, în timp ce alții au obținut victorii cu ajutorul PSD, toți revendicându-se ulterior drept învingători. În acest context, el face o diferențiere între aceștia și liberalii care au reușit să câștige fără alianțe.

„Unii PNL-iști au câștigat în județele lor cu sprijinul USR, alții cu sprijinul PSD. Toți se declară învingători. Între timp, alți liberali, considerați „mai proști”, s-au luptat cu ambele și au câștigat singuri”, a spus Tișe.

Președintele CJ Cluj a mai susținut că, pe fondul acestor dispute, liberalismul a dispărut din dezbaterea internă, fiind înlocuit de acuzații reciproce.

„În timp ce liberalii se acuză reciproc de contaminare, liberalismul a dispărut din discuție. Când un partid nu mai știe ce este, ci doar cu cine seamănă, sfârșitul nu vine din afară. Vine din interior!”, a conchis Alin Tișe.

Poziția lui Ilie Bolojan privind tensiunile din PNL

Premierul Ilie Bolojan a comentat, la rândul său, frământările din interiorul PNL, explicând că discuțiile au avut ca punct central nevoia de reînnoire a partidului și creșterea performanței. Întrebat despre existența unui așa-numit „puci” intern, acesta a respins ideea că tensiunile ar fi fost generate de politicile guvernamentale.

„Discuțiile din interiorul PNL au fost generate nu de politici guvernamentale, ci de aspecte care țin de reînnoirea partidului și de înlocuirea unor organizații și a unor colegi care nu au făcut performanță”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că performanța trebuie să fie criteriul esențial în orice structură, fie că este vorba despre un partid, un minister sau o instituție publică. „Dacă vrem ca într-o organizație să performezi, trebuie să-i susții pe cei mai buni oameni care ocupă pozițiile de decizie”, a adăugat el.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

„PNL nu trebuie nici să se userizeze, dar nici să se pesedizeze”

Ilie Bolojan a răspuns și acuzațiilor privind o presupusă „userizare” a PNL, după ce i s-a reproșat că s-ar fi înconjurat, la Palatul Victoria, de membri ai USR sau REPER. Acesta a susținut că selecția colaboratorilor s-a făcut pe criterii profesionale.

„Am căutat întotdeauna să mă înconjor cu profesioniști și toți colegii pe care i-am nominalizat am căutat să stăpânească domeniul în care lucrează”, a declarat premierul. În final, Ilie Bolojan a reiterat direcția pe care o consideră necesară pentru partid. „PNL nu trebuie nici să se userizeze, dar nici să se pesedizeze. Trebuie să rămână un partid care contribuie la modernizarea României, care păstrează tradițiile și susține oamenii care muncesc în țara asta”, a afirmat acesta.

