Afacerea cu gem a lui Meghan scârțâie. Stocuri mari și viitor incert după ruptura de Netflix

Brandul de lifestyle As Ever, lansat de Meghan Markle și susținut inițial de Netflix, se află în centrul unor noi discuții privind viitorul său, după ce platforma de streaming a confirmat încheierea colaborării directe cu acest proiect, potrivit Daily Express.

Informațiile au apărut în contextul unor relatări despre stocuri nevândute, rezultate comerciale sub așteptări și schimbări în relația profesională dintre Netflix și cuplul format din prințul Harry și Meghan Markle.

Încheierea sprijinului financiar oferit de Netflix pentru As Ever ridică întrebări legate de capacitatea brandului de a se dezvolta independent și de a-și continua extinderea la nivel internațional.

După expirarea contractului inițial pe cinci ani, acordul dintre Netflix și ducii de Sussex ar fi fost redus la un „contract de primă privire”, care oferă companiei drept de prim refuz asupra proiectelor noi.

În paralel, Netflix a anunțat în luna martie că As Ever nu va mai beneficia de susținerea directă a platformei, iar brandul va continua pe cont propriu.

În același context, Variety a publicat un material în care susține că relația dintre cele două părți este „încheiată”. Publicația a relatat că unele decizii ale cuplului, inclusiv interviul cu Oprah Winfrey, i-ar fi luat prin surprindere pe directori. Familia Sussex a negat aceste afirmații.

Totuși, directorul de conținut al Netflix, Bela Bajaria, a respins public ideea unei rupturi totale. Ea a declarat:

„Încă avem o relație cu ei. Avem filme în dezvoltare cu ei. Avem un documentar uimitor cu ei.”

În aceeași intervenție, Bajaria a mai spus: „Au lucruri în dezvoltare pe partea de televiziune și film. Tranzacțiile vin și dispar tot timpul, iar noi nu reînnoim atât de multe contracte, acestea pur și simplu nu primesc prea multă atenție din motive evidente. Nu e nicio poveste suculentă acolo.”

Unul dintre punctele centrale ale relatărilor recente îl reprezintă situația inventarului As Ever. Conform Variety, în august anul trecut Netflix ar fi avut un surplus de produse As Ever, inclusiv ceaiuri și amestecuri pentru copt, în valoare de peste 10 milioane de dolari. Aceeași publicație a susținut că o parte din produse ar fi fost oferite gratuit angajaților în diferite clădiri de birouri.

Ca reacție, un purtător de cuvânt al Archewell a afirmat că oferirea unor produse din dulapurile de mostre este o practică obișnuită în studiouri. De asemenea, alte surse citate în articol au declarat că stocurile rămase ar fi fost mutate din biroul Netflix din Los Angeles într-un alt depozit cu mai mult timp în urmă și că acestea sunt folosite pentru „cadouri, mostre și utilizare promoțională”.

Și Page Six a relatat despre existența unor borcane de gem și a altor produse nevândute în birourile Netflix din Hollywood. Potrivit sursei citate de publicație, „Există atât de mult stoc în exces.”

În același timp, în spațiul online au circulat capturi de ecran despre presupuse volume mari de produse disponibile pe site-ul As Ever, după încercări ale unor utilizatori de a adăuga cantități foarte mari în coșul de cumpărături. Materialul menționează că aceste imagini ar fi indicat sute de mii de unități pentru diverse produse, de la borcane cu spread și miere până la lumânări și ceaiuri.

Netflix a transmis că separarea de brand a făcut parte din planul inițial. În comunicatul citat în articol se arată: „Pasiunea lui Meghan de a ridica momentele cotidiene în moduri frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As Ever și suntem bucuroși că am jucat un rol în aducerea acestei viziuni la viață.”

Compania a adăugat: „Așa cum s-a intenționat întotdeauna, Meghan va continua să dezvolte brandul și să-l ducă independent în următorul său capitol, iar noi așteptăm cu nerăbdare să sărbătorim modul în care continuă să aducă bucurie gospodăriilor din întreaga lume.”

La rândul său, un purtător de cuvânt al As Ever a declarat: „As Ever este recunoscător pentru parteneriatul Netflix până la lansare și primul nostru an. Am cunoscut o creștere semnificativă și rapidă, iar As Ever este acum pregătit să se descurce pe cont propriu. Avem un an interesant înainte și abia așteptăm să împărtășim mai multe.”

Parteneriatul dintre Netflix și familia Sussex a început în septembrie 2020, la câteva luni după retragerea lui Harry și Meghan din rolurile regale.

Documentarul lor în șase părți, Harry & Meghan, a avut un impact major pe platformă, însă proiectele următoare, inclusiv Heart of Invictus și Polo, nu ar fi obținut același nivel de audiență.

Articolul mai arată că serialul With Love, Meghan, lansat în martie 2025 și asociat direct cu dezvoltarea brandului As Ever, nu a continuat cu un al treilea sezon. În acest context, discuțiile despre viitorul brandului și despre evoluția relației cu Netflix rămân în atenția presei de divertisment.