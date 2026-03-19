Pasagerii rămân fără drepturi în fața companiilor aeriene. Ce spun reprezentanții ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor  atrage atenția asupra drepturilor pasagerilor aerieni, în actuala situație, marcată de tensiuni geopolitice și perturbări tot mai frecvente ale traficului aerian. Instituția subliniază că, în anumite situații, companiile aeriene pot fi scutite de plata compensațiilor financiare. Pentru a îndulci anunțul, ANPC susține că, totuși, pasagerii nu își pierd toate drepturile.

Tot mai multe zboruri sunt afectate de factori externi, iar printre țările cele mai afectate de întârzieri se enumeră locații preferate de români, precum Dubai.

ANPC explică în ce condiții companiile aeriene nu mai plătesc compensații

Potrivit reprezentanților ANPC, există situații în care anulările sau întârzierile zborurilor sunt considerate „împrejurări extraordinare”. În aceste cazuri, operatorii aerieni pot fi exonerați de plata compensațiilor, dacă pot demonstra că evenimentele nu au putut fi evitate.

Regulile sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 261/2004, actul normativ care guvernează drepturile pasagerilor aerieni în Uniunea Europeană.

„În anumite situaţii, anulările şi întârzierile pot fi încadrate drept împrejurări extraordinare, caz în care transportatorii aerieni pot fi exoneraţi de plata compensaţiilor financiare, dacă demonstrează că evenimentele nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile”, au transmis reprezentanții ANPC.

Ce înseamnă, concret, „împrejurări extraordinare” în transportul aerian

Autoritatea explică faptul că aceste situații sunt, în general, independente de voința companiei aeriene și nu pot fi controlate.

Printre cele mai frecvente exemple se numără instabilitatea politică, condițiile meteorologice severe care pun în pericol siguranța zborului, riscurile de securitate, defecțiunile tehnice neprevăzute care afectează siguranța aeronavei sau grevele care perturbă activitatea operatorului.

În astfel de cazuri, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească despăgubiri, însă trebuie să dovedească faptul că au făcut tot posibilul pentru a evita situația.

Pasagerii nu pierd toate drepturile chiar dacă nu primesc bani

Chiar și atunci când nu există obligația de a plăti compensații financiare, pasagerii beneficiază în continuare de drepturi importante.

ANPC subliniază că aceștia au dreptul la informare corectă și completă privind situația zborului, precum și la asistență pe durata așteptării.

„Pasagerii îşi păstrează celelalte drepturi prevăzute de regulament, respectiv dreptul la informare, la asistenţă pe durata aşteptării, precum şi opţiunea între rambursarea contravalorii biletului sau redirecţionarea către destinaţia finală”, au transmis reprezentanții instituției.

Acest lucru înseamnă că, în funcție de situație, compania aeriană trebuie să asigure hrană, cazare dacă este necesar și transport între aeroport și locul de cazare.

Ce trebuie să faci dacă ești blocat în aeroport

ANPC recomandă pasagerilor să nu părăsească aeroportul fără a solicita oficial drepturile care li se cuvin.

În cazul unei întârzieri sau anulări, este esențial ca pasagerii să ceară informații clare de la compania aeriană și să solicite asistența prevăzută de lege.

De asemenea, aceștia trebuie să decidă dacă optează pentru rambursarea biletului sau pentru redirecționarea către destinația finală.

Reglementările se aplică tuturor zborurilor din Uniunea Europeană

Regulamentul european se aplică tuturor zborurilor care pleacă de pe aeroporturi din Uniunea Europeană, indiferent de compania aeriană.

În cazul zborurilor care vin spre Uniunea Europeană, regulile sunt valabile doar dacă operatorul este dintr-un stat membru.

Pentru zborurile operate de companii din afara UE către spațiul european, drepturile pasagerilor pot depinde de legislația țării respective sau de condițiile contractuale ale transportatorului.

ANPC recomandă prudență în contextul actual

Autoritatea avertizează că actualul context internațional poate genera perturbări suplimentare în transportul aerian și îi îndeamnă pe consumatori să se informeze atent înainte de a călători.

„ANPC îndrumă consumatorii, în calitate de pasageri aerieni, să manifeste prudenţă şi să se informeze corespunzător înainte de efectuarea călătoriilor sau achiziţionarea pachetelor de vacanţă, în contextul actual marcat de evoluţii geopolitice care pot genera perturbări ale traficului aerian”, au transmis reprezentanții instituției.

