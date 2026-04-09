Cum cureți geamurile astfel încât să nu lași urme. Trucuri simple pentru geamuri fără pete

Geamurile curate schimbă imediat aspectul unei locuințe. Totuși, urmele lăsate după spălare apar frecvent chiar și atunci când murdăria pare îndepărtată. De cele mai multe ori, diferența este făcută de modul în care este făcută curățarea, de ordinea pașilor și de momentul ales.

Urmele apar, de regulă, atunci când soluția se usucă prea repede, când pe sticlă rămân particule fine de praf sau când sunt folosite cârpe care lasă scame. Specialiștii recomandă îndepărtarea murdăriei de pe ramă și margini înainte de spălarea propriu-zisă a geamului, astfel încât impuritățile să nu fie întinse pe toată suprafața. De asemenea, microfibra și lavetele fără scame sunt preferate tocmai fiindcă reduc riscul de dâre și reziduuri vizibile.

Un alt factor important este temperatura suprafeței. Atunci când geamul este încălzit de soare, lichidul se evaporă mai repede decât poate fi șters uniform, iar pe sticlă rămân urme. Din acest motiv, curățarea este mai ușor de făcut când geamul este rece sau măcar ferit de soare direct.

Prima metodă este cea mai simplă și se potrivește pentru geamurile interioare, oglinzi sau suprafețe de dimensiuni mici și medii. Se începe prin ștergerea prafului de pe ramă și colțuri, apoi se aplică o cantitate moderată de soluție destinată sticlei. Ulterior, suprafața se șterge cu o lavetă curată din microfibră, iar la final se trece încă o dată cu partea uscată a materialului.

Această metodă funcționează bine tocmai fiindcă microfibra reține murdăria și umezeala fără să lase scame.

Pentru geamurile mari, racleta oferă o curățare uniformă și reduce apariția urmelor. Se folosește o lavetă umedă sau un burete moale pentru a întinde soluția, apoi se trece racleta de sus în jos, în mișcări continue. După fiecare trecere, lama racletei trebuie ștearsă cu un prosop uscat, altfel murdăria și apa se depun din nou pe sticlă.

Această variantă este frecvent recomandată de specialiști, fiindcă reduce mult urmele care apar atunci când lichidul este lăsat să se usuce singur. Pentru geamurile exterioare sau pentru cele greu accesibile, racleta scurtează timpul de lucru și ajută la obținerea unei suprafețe uniforme.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără folosirea unei cantități prea mari de soluție, ștergerea cu cârpe care lasă urme, curățarea fără îndepărtarea prafului și spălarea geamurilor când sticla este foarte caldă. De asemenea, pot apărea urme dacă racleta nu este ștearsă după fiecare trecere sau dacă apa lasă depuneri vizibile.

Astfel, rezultatul depinde mai puțin de cantitatea de produs și mai mult de ordinea pașilor și de uscarea corectă a suprafeței.