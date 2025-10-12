De ce își pierde vinul gustul prea repede. Greșeala frecventă făcută de mulți consumatori

Pentru mulți pasionați de vin, păstrarea sticlelor acasă pare o sarcină simplă: vinul alb ajunge de obicei în frigider, iar cel roșu într-un dulap de bucătărie. Totuși, specialiștii atrag atenția că această abordare, deși comună, poate afecta negativ calitatea băuturii, potrivit express.co.uk.

Colin Simpson, expert în vinuri la Into the Vineyard, avertizează că plasarea sticlelor în poziție verticală pentru perioade îndelungate, mai ales în frigider, riscă să usuce dopul, afectând astfel aroma vinului.

„Deși vinul are o rezistență notabilă, modul în care este depozitat contează enorm – în special în ceea ce privește starea dopului”, explică Simpson. Chiar și o greșeală aparent minoră poate compromite gustul unei sticle cu vin, susține acesta.

Recomandarea sa este de a acorda mai multă atenție la condițiile de păstrare poate face diferența între o experiență plăcută și una dezamăgitoare.

„Un dop de plută uscat se poate contracta, permițând oxigenului să pătrundă în sticlă și accelerând reacțiile chimice care pot strica gustul și aroma. Așezarea sticlei pe o parte menține contactul dintre vin și dop, ajutând la păstrarea echilibrului acizilor, taninurilor și a altor compuși care conferă vinului acel gust special”, a mai explicat Colin Simpson.

Păstrarea corectă a vinului este esențială pentru menținerea aromei și integrității băuturii, însă mulți pasionați comit erori care pot afecta iremediabil conținutul sticlei. Una dintre cele mai comune greșeli este expunerea vinului la variații mari de temperatură. Oscilațiile termice rapide pot determina dilatarea lichidului și deplasarea dopului.

De asemenea, păstrarea vinului la temperaturi prea scăzute pentru perioade îndelungate, cum ar fi în frigider, nu este recomandată. Deși răcirea este potrivită pentru consumul imediat, expunerea prelungită la frig poate usca dopul, ceea ce permite pătrunderea aerului și, implicit, oxidarea vinului.

Un detaliu adesea trecut cu vederea este poziția sticlei. În cazul vinurilor închise cu dop de plută, este important ca acestea să fie depozitate pe orizontală. Astfel, dopul rămâne umed, evitându-se uscarea lui și contactul excesiv cu oxigenul, care ar putea compromite calitatea vinului.

Expunerea vinului la ultraviolete poate duce, în timp, la deteriorarea aromei și a calității acestuia. Pentru a preveni astfel de efecte nedorite, Colin recomandă investiția într-un frigider special pentru vinuri.

„Pentru o învechire optimă, vinul are nevoie de trei factori esențiali: temperatură constantă, întuneric și umiditate controlată. Un frigider de vinuri oferă toate aceste condiții, contribuind la protejarea investiției pe termen lung”, explică el.

Colin mai atrage atenția că frigiderele cu umiditate reglabilă sunt cele mai potrivite pentru depozitarea de durată. O atmosferă prea uscată poate duce la contractarea dopului, favorizând pătrunderea oxigenului, în timp ce excesul de umiditate poate împiedica procesul natural de învechire.

Nu în ultimul rând, este important să urmăriți data recoltei și perioada optimă de consum pentru fiecare sticlă. Chiar și în condiții ideale de păstrare, vinul are un interval în care își exprimă cel mai bine caracterul. Consumul în această fereastră asigură o experiență gustativă la cel mai înalt nivel.