Este vinul roșu o alegere mai sănătoasă decât vinul alb? Există un mare risc

O convingere răspândită este că băuturile alcoolice variază. Se crede că concentrația ridicată de resveratrol din vinul roșu, un antioxidant cu caracteristici antiinflamatorii, protejează împotriva cancerului. Cu toate acestea, cercetătorii de la Brown University School of Public Health au testat această noțiune. Studiul apare în Nutrients.

Riscurile de cancer ale vinului roșu și alb au fost examinate într-un studiu recent. Cercetătorii, conduși de Eunyoung Cho, profesor asistent de epidemiologie și dermatologie la Brown, nu au găsit nicio dovadă că vinul roșu reduce riscul de cancer în 42 de studii observaționale cu aproximativ 96 000 de persoane. Vinul de orice fel nu a crescut riscul de cancer, potrivit studiului.

„Am efectuat o meta-analiză cuprinzătoare pentru a evalua dacă vinul roșu este cu adevărat o alegere mai sănătoasă decât vinul alb”, a declarat Cho. „Am inclus cât mai multe lucrări epidemiologice posibile care au examinat în mod independent consumul de vin roșu și alb cu riscul de cancer”, a spus profesorul.

„Nu a fost găsită nicio diferență substanțială de risc de cancer între vinul roșu și cel alb. Am constatat o diferență în ceea ce privește riscul de cancer de piele. Consumul de vin alb a crescut riscul de cancer de piele, dar nu și cel de vin roșu”, a punctat Eunyoung Cho.

Cercetătorii au constatat un risc de cancer de piele cu 22% mai mare cu vinul alb decât cu vinul roșu. Cauzele acestuia sunt necunoscute. Cercetătorii propun că un consum ridicat de vin poate fi legat de bronzarea în interior și de utilizarea necorespunzătoare a protecției solare.

Consumul de vin alb a fost, de asemenea, legat de un risc mai mare de cancer la femei. Acest lucru sugerează mai multe cercetări privind mecanismele.

Meta-analiza echipei este prima care pune la îndoială ideea că vinul roșu este mai sănătos decât cel alb. De asemenea, sugerează mai multe cercetări privind vinul alb și riscul de cancer, în special în rândul femeilor.

Alcoolul - etanolul din băuturile alcoolice - se metabolizează în substanțe chimice dăunătoare ADN-ului și proteinelor, crescând riscul de cancer. Până în 2020, consumul excesiv de alcool a fost asociat cu aproximativ 740 000 de cazuri de cancer, 4,1% din totalul cazurilor, potrivit medicalxpress.com.