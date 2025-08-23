Social De ce oamenii beau mai puțin alcool în SUA? Un istoric al berii are răspunsurile







Un sondaj Gallup recent a relevat că procentul americanilor care consumă alcool este la cel mai scăzut nivel din ultimii 86 de ani. Doar 54% dintre adulții chestionați declarând că beau alcool.

Această scădere face parte dintr-un declin continuu al consumului de alcool în rândul americanilor și germanilor. Cea mai abruptă descreștere fiind înregistrată în rândul tinerilor. Malcolm Purinton, profesor asistent de istorie la Northeastern University, explică faptul că există diverși factori care contribuie la această tendință.

Autoritățile din domeniul sănătății publice au lansat campanii de informare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool. Acestea au avut un impact vizibil asupra mișcării pentru sănătate și o viață mai bună. Totuși, renunțarea la alcool în rândul categoriei de vârstă 18-34 de ani se explică în mare parte prin efectele pandemiei de COVID-19.

Consumul de alcool în SUA a crescut vertiginos în timpul pandemiei. Dar pentru tinerii care au ajuns la maturitate în perioada lockdown-ului, expunerea la alcool a avut un alt tip de context.

Purinton subliniază că, deoarece consumul de alcool este adesea definit prin exces, acest lucru a generat o schimbare generațională în obiceiurile de consum.

Industria băuturilor alcoolice s-a adaptat la tendința de reducere a consumului. Ca atare berea fără alcool sau cocktailurile non-alcoolice sunt acum tot mai frecvent incluse în meniurile restaurantelor. Devin "obligatorii" pentru fabricile de bere, vinăriilor și barurilor.

În cel mai bun caz, scăderea actuală a consumului de alcool reflectă o orientare mai amplă către un stil de viață sănătos. În cel mai rău caz, poate fi o oscilație către nihilism, în care oamenii se refugiază în consum excesiv în fața circumstanțelor economice și politice haotice.

Între timp, americanii vor trebui să reevalueze viața socială la scară largă. Rămâne întrebarea: ce înseamnă să socializezi fără alcool? Mai ales că vorbim despre o perioadă în care SUA se confruntă cu o epidemie de singurătate. Așadar renunțarea la un „lubrifiant social” de lungă durată, precum alcoolul, îi obligă pe oameni să găsească alte modalități de a interacționa. O opțiune care poate însemna mai multă socializare, scrie medicalxpress.com.