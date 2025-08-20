Social Vitamina E: de ce este esențială și cum îți dai seama dacă ai deficit







Ai observat că uneori pielea ta devine mai uscată sau te simți lipsit de energie, fără o cauză clară? Unele dintre aceste schimbări pot avea legătură cu nivelul vitaminei E din organism. Deși nu ne gândim zilnic la această vitamină, ea susține multe funcții importante ale corpului. Te invit să descoperi ce înseamnă vitamina E, cum te ajută și la ce semne să fii atent dacă nivelul ei scade. Informațiile de mai jos te ajută să iei decizii mai bune pentru sănătatea ta și să discuți informat cu medicul atunci când apar nelămuriri.

Vitamina E reprezintă un grup de compuși solubili în grăsimi, dintre care cel mai cunoscut este alfa-tocoferolul. Organismul nu produce această vitamină, deci depinzi de alimentație pentru aport. Vitamina E participă la apărarea celulelor împotriva substanțelor dăunătoare, numite radicali liberi, care se formează fie prin procese normale ale organismului, fie din cauza expunerii la factori externi cum ar fi fumatul sau poluarea. Citește mai multe despre vitamina E în glosarul MedLife.

Pe scurt, vitamina E:

De exemplu, dacă consumi alimente bogate în vitamina E – cum ar fi semințele de floarea-soarelui, migdalele sau uleiul de măsline – ajuți pielea să rămână hidratată și părul să aibă un aspect sănătos.

Deficitul apare atunci când aportul prin alimentație nu acoperă nevoile corpului sau dacă apar probleme care împiedică absorbția corectă a grăsimilor, deoarece vitamina E se dizolvă numai în grăsimi. Aceste cazuri sunt rare la persoanele care mănâncă variat, însă pot interveni în anumite situații.

Cele mai frecvente motive pentru lipsă de vitamina E sunt:

Patologii care afectează digestia și absorbția grăsimilor: Boli precum boala Crohn, pancreatita sau sindroamele de malabsorbție pot limita asimilarea vitaminei. Un exemplu concret este fibroza chistica, o boală genetică întâlnită adesea la copii, care scade absorbția vitaminelor liposolubile.

Prematuritatea: bebelușii născuți înainte de termen au o capacitate mai redusă de a stoca și folosi vitamina E, ceea ce le poate afecta dezvoltarea.

Bolile hepatice sau renale: ficatul și rinichii ajută la metabolizarea și distribuția vitaminei; dacă aceste organe funcționează slab, deficitul este mai probabil.

Mutațiile genetice rare: câteva defecte genetice pot împiedica absorbția, transportul sau depozitarea în organism, dar astfel de cazuri apar foarte rar.

Dietele restrictive, consumul excesiv de alcool, malnutriția: persoanele care elimină grupe de alimente întregi, urmează cure prelungite de slăbire sau abuzează de alcool pot ajunge să aibă un aport prea mic de vitamina E.

Femeile cu sângerări menstruale intense, donatorii de sânge sau cei care trec prin perioade stresante se pot confrunta cu scăderi temporare ale vitaminei E și ar trebui să acorde atenție alimentației.

Deficitul nu dă întotdeauna semne clare imediat, însă există simptome și indicii la care merită să fii atent. Dacă te regăsești în categoriile cu risc și observi unele dintre manifestările de mai jos, discută cu medicul.

Semne frecvente ale deficitului de vitamina E:

slăbiciune musculară neobișnuită, care nu se remite prin odihnă;

oboseală accentuată sau dificultăți la mers;

senzație de amorțeală, furnicături, probleme de coordonare a mișcărilor;

tulburări de vedere, cum ar fi perceperea neclară a obiectelor sau disconfort la citit;

piele uscată, iritată, care răspunde slab la creme hidratante uzuale;

unghii fragile, care se rup ușor;

la copii mici sau la bebelușii prematuri, poate să apară întârzierea dezvoltării motorii, lipsă de energie sau chiar probleme neurologice.

Un adult care experimentează, pe termen lung, dificultăți la mers și slăbiciune musculară, în urma unei diete restrictive, ar trebui să solicițe o evaluare medicală pentru a verifica inclusiv nivelul vitaminei E.

Deficitul netratat, mai ales prelungit, poate crește riscul de infecții, probleme cu sângele sau complicații cardiovasculare și neurologice pe termen lung.

Simptomele de deficit nu sunt suficiente pentru un diagnostic clar. Medicul va recomanda un test de sânge, care măsoară concentrația alfa-tocoferolului, cea mai activă formă de vitamina E. Valorile normale pentru adulți variază de regulă între 5,5 și 17 mg/L.

Pe lângă rezultate, specialistul va ține cont de istoricul medical, dieta, posibile afecțiuni digestive sau hepatice și alte investigații. În unele cazuri, pot fi necesare teste suplimentare pentru a identifica și cauza deficitului, cum ar fi analize pentru boli de malabsorbție sau afecțiuni genetice.

Notă importantă: Analizele de laborator și interpretarea simptomelor aparțin exclusiv specialistului medical. Nu te baza pe autodiagnostic; fiecare persoană are nevoi diferite, iar tratamentul depinde de contextul individual.

Cel mai eficient mod de a asigura nivelul potrivit de vitamină E rămâne o alimentație echilibrată. În multe situații, dieta variată acoperă necesarul zilnic, dar există cazuri când medicul poate indica suplimente, mai ales dacă apar factori de risc semnificativi.

Surse alimentare excelente pentru vitamina E:

uleiurile vegetale presate la rece (ex: ulei de floarea-soarelui, măsline, porumb),

nucile, migdalele, semințele crude de floarea-soarelui,

germenii de grâu și cerealele integrale,

avocado, kiwi, mango sau caise uscate,

legume cu frunze verzi – spanac, broccoli, pătrunjel, dovlecei, mazăre verde,

ouăle și produsele lactate integrale.

Recomandarea generală pentru adulți este de aproximativ 15 mg alfa-tocoferol pe zi. Doza poate crește în sarcină, la copii sau la persoanele cu boli cronice, dar numai la indicația medicului.

Ce trebuie să știi despre suplimente și tratament:

Dacă ai un deficit diagnosticat și urmezi un tratament pentru absorbție dificilă a grăsimilor, medicul poate prescrie suplimente orale sau, în anumite cazuri severe, administrare injectabilă.

Efectele secundare pot apărea dacă depășești doza recomandată – dozele mari de vitamina E pot provoca riscul de sângerări, afectează coagularea și interacționează cu medicamente din categoria anticoagulantelor.

Nu lua suplimente pe cont propriu; discută întotdeauna cu medicul, mai ales dacă iei și alte tratamente sau ai afecțiuni medicale cunoscute.

Dacă vrei să eviți lipsa vitaminei E:

consumă alimente puțin procesate și evită prăjirea excesivă, deoarece vitamina se degradează la temperaturi înalte;

verifică periodic starea nutrițională dacă faci parte dintr-un grup cu risc (afecțiuni digestive, boli cronice, sarcină, lactație, copil prematur);

include în meniu pește gras sau semințe de in, care aduc acizi grași omega-3, utili pentru inimă și creier, în combinație cu vitamina E.

Menține un echilibru alimentar și cere sfatul medicului pentru controale regulate, în special dacă ai simptome ciudate sau modificări persistente ale stării generale.

Acest articol oferă informații cu scop educativ. Nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Dacă ai simptome specifice sau dubii privind aportul de vitamina E, discută cu medicul sau farmacistul pentru a primi cele mai potrivite recomandări.

Sursa: