Îmbrățișare fatală. Rămâi fără telefon și nici nu simți

O nouă metodă de furt, cunoscută drept „metoda îmbrățișării”, este tot mai des folosită. Polițiștii avertizează că hoții profită de gesturi aparent prietenoase pentru a fura bunuri și recomandă oamenilor să evite contactul fizic cu necunoscuții care încearcă să îi ia în brațe din diverse motive.

În această săptămână, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut l-a abordat într-o stație de autobuz și l-a îmbrățișat, profitând de moment pentru a-i lua dispozitivul.

Polițiștii din Suceava, care au investigat recent un caz de furt prin „metoda îmbrățișării”, au explicat cum acționează hoții. Aceștia se prezintă drept cunoștințe vechi, abordează victima prietenos și o iau în brațe cu entuziasm.

În timp ce persoana vizată se simte flatată sau surprinsă, infractorii profită de moment pentru a-i fura portofelul, telefonul sau alte bunuri din buzunare.

Un bărbat de 39 de ani din municipiul Suceava a trecut printr-o astfel de situație vineri. După-amiaza, acesta a mers împreună cu un prieten la un bar din oraș, unde a consumat alcool.

Potrivit Poliției Suceava, incidentul a avut loc în jurul orei 17.40, când bărbatul a ieșit din bar și s-a îndreptat către o stație de autobuz aflată lângă gară. La ora 18.00, în timp ce aștepta autobuzul, a fost abordat de un necunoscut care l-a îmbrățișat de mai multe ori, prefăcându-se prietenos, după care a plecat. La scurt timp, victima și-a verificat buzunarele și a observat că îi lipsește unul dintre cele două telefoane.

„Imediat a verificat zona unde se afla, apelând telefonul pe care nu-l găsea şi care suna, însă nu l-a mai găsit, motiv pentru care consideră că telefonul i-a fost sustras de bărbatul care l-a abordat în staţi”, a anunța Poliţia Suceava.

Telefonul, evaluat la 1.200 de lei, a fost reclamat ca fiind furat, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de furt.

Polițiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să evite contactul fizic cu necunoscuții care încearcă să îi îmbrățișeze sub diverse pretexte și să nu poarte obiecte de valoare în buzunarele exterioare sau în genți nesecurizate.

De asemenea, recomandă vigilență sporită în locuri aglomerate, precum piețe, centre comerciale sau gări.