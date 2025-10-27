Rusia susține că a doborât 34 de drone ucrainene lansate spre Moscova

Rusia afirmă că a doborât 34 de drone ucrainene lansate spre Moscova în timpul unor atacuri nocturne, provocând închiderea temporară a două aeroporturi din capitală din motive de securitate, potrivit Reuters.

Autorităţile ruse au anunţat că sistemele de apărare aeriană au doborât zeci de drone ucrainene care au vizat capitala Moscova în cursul nopţii de duminică spre luni. Potrivit primarului Serghei Sobianin, atacurile au început în jurul orei 22:00, ora locală, şi au continuat timp de aproximativ şase ore. Atacurile au dus la închiderea temporară a celor patru aeroporturi ale oraşului din motive de securitate.

Ministerul rus al Apărării a precizat,că în ultimele 24 de ore forţele sale au interceptat 281 de drone ucrainene şi două bombe ghidate. Moscova susţine că aceste atacuri fac parte dintr-o intensificare a operaţiunilor aeriene ucrainene asupra teritoriului rus, în timp ce Kievul nu a comentat oficial aceste informaţii.

Rusia comunică rar despre consecinţele atacurilor lansate de Ucraina pe teritoriul său, cu excepţia cazurilor în care sunt implicaţi civili. Duminică, un atac ucrainean a ucis o persoană în regiunea rusă Belgorod, potrivit autorităţilor locale, în timp ce alte lovituri au vizat zone aflate sub ocupaţie rusă în estul şi sudul Ucrainei.

În regiunea Doneţk, aflată sub controlul Moscovei, două persoane au murit în districtul Leninski al oraşului Doneţk, iar alte trei au fost ucise în zona Iasinuvata. În regiunea ocupată Herson, o persoană și-a pierdut viața în urma atacurilor ucrainene.

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 29 rănite, printre care șapte copii, în urma unui atac cu drone rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit ministrului ucrainean de interne, Ihor Klymenko.

Alte victime au fost raportate în regiunile Zaporojie, Harkiv și Donețk. Generalul Major al Ucrainei a anunțat că forțele sale au recăpătat controlul asupra a două localități din regiunea Donețk, Kucheriv Yar și Sukhetske, în ultimele zece zile.