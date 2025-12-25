Cinci țări unde Crăciunul este interzis. Creștinii sunt trimiși mulți ani după gratii

În Coreea de Nord, creștinismul este ilegal, credincioșii trebuie să sărbătorească Crăciunul în secret total în pădure, în case la lumina lumânării și în șoaptă. Sau în anexe ale închisorilor și lagărelor de muncă.

„În mod incredibil, mulți creștini nord-coreeni riscă totul pentru a se aduna în ziua de Crăciun și a-și aminti speranța pe care prima Naștere a adus-o lumii”, spune CEO-ul Global Christian Relief, David Curry. „O întâlnire înseamnă, de obicei, doar doi oameni pe o bancă din parc, care mormăie rugăciuni în liniște”, conform globalchristianrelief.org.

Pentru unii, este prea periculos chiar și să vorbească, așa că pur și simplu se adună împreună pentru câteva minute. Dacă o familie întreagă participă la acest ceremonial, poate organiza un tip de sărbătoare de Crăciun. Dar chiar și atunci, ei trebuie să țină secret de vecini.

În Arabia Saudită, bisericile, crucile și întâlnirile creștine de orice fel sunt ilegale în toată țara. Nu există lăcașe de cult, și chiar și purtarea oricărui fel de simbol religios este interzisă. Un brad de Crăciun sau decorațiuni iluminate sunt de neconceput. Pentru gospodăriile creștine, Crăciunul trebuie sărbătorit în secret.

Și pentru orice creștin convertit dintr-o familie musulmană (convertirea este ilegală și se pedepsește cu moarte, închisoare sau lovituri de bici), este vital să-și ascundă credința și să se comporte ca un musulman care nu sărbătorește Crăciunul la vedere.

În Somalia, Crăciunul a fost interzis în 2015, la șase ani după ce țara a adoptat Sharia (legea islamică). În fiecare an, există un anunț public, care le reamintește cetățenilor că sărbătorirea Crăciunului este ilegală.

„Sărbătorirea Crăciunului cu toate tradițiie sale nu are nimic de-a face cu legea islamică”, au spus reprezentanții statului somalez. Poliția, Armata și serviciile secrete au primit instrucțiuni să înnăbușe din fașă orice tentativă de celebrare a acestei sărbători creștine.

În Tadjikistan, țară cu majoritate musulmană, nimeni nu sărbătorește public Crăciunul pentru că a fost interzis. Un decret din urmă cu 10 ani, al Ministerului Educației din fosta republică sovietică, a interzis manifestările publice de Crăciun, în special în școli și universități. Aceasta include artificii, mese festive și oferirea de cadouri, precum și „instalarea unui pom de Crăciun natural sau artificial”.

În Brunei, o țară bogată în petrol, din sud-estul Asiei, oricine este prins sărbătorind Crăciunul ar putea risca până la cinci ani de închisoare și o amendă de 20.000 de dolari.

A deține o Biblie în micuța țară cu majoritate musulmană aduce nouă ani de închisoare. Chiar și ceva atât de simplu precum purtarea unui costum de Moș Crăciun trimite după gratii.