EVZ Special

Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Dosarele Epstein și Extratereștrii aruncă în aer Washingtonul

Comentează știrea
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Dosarele Epstein și Extratereștrii aruncă în aer WashingtonulDonald Trump, State of the Union, 2026. sursa: X/White House
Din cuprinsul articolului

Să nu ne facem iluzii. Ceea ce se vede la televizor este doar o mică parte din războiul total care se duce acum la Washington.

Războaiele de la Washington

Donald Trump tocmai a susținut cel mai lung discurs State of the Union din istoria SUA, lăudându-se cu „redresarea pentru eternitate” a economiei și lansând avertismente dure.

Dar dincolo de spectacolul oficial, de aplauze și de medaliile împărțite în Congres, asupra noii administrații planează umbre uriașe, gata să declanșeze cutremure globale.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele deciziilor de a desecretiza dosarele Pentagonului despre extratereștri și explozivul Dosar Epstein? Este o mutare de geniu pentru a distruge „Deep State”-ul sau o perdea de fum gigantică menită să ascundă crize mult mai grave?

Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington

Vă dăm întâlnire azi, de la ora 12:00, la o nouă ediție a podcastului Contrapunct, unde vom diseca aceste subiecte fără menajamente și fără cenzură.

Alături de Dan Andronic vor fi doi invitați de calibru, capabili să citească printre rândurile jocurilor de putere: jurnalistul Mirel Curea și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Trump discurs starea natiunii

Trump - Discurs despre Starea Natiunii / sura foto: captura video

Ce vom dezbate la Contrapunct

Culisele State of the Union. Ce nu a spus Donald Trump în cel mai lung discurs din istorie și care sunt adevăratele lui ținte interne și externe.

Extratereștri și Pentagon. De ce a ales președintele SUA să desecretizeze tocmai acum dosarele OZN/UAP? O manevră de distragere a atenției sau recunoașterea oficială a unui adevăr incomod?

Bomba cu ceas numită Epstein. Cine sunt politicienii și miliardarii care tremură în aceste momente? Cum folosește Trump cel mai mare dosar de șantaj din istoria modernă ca armă politică supremă.

Dacă vrei să înțelegi ce se joacă de fapt la masa băieților mari și să treci dincolo de știrile de la ora 5, fii alături de noi!

Nu uitați să dați Like și Subscribe pentru a fi notificați când intrăm live.

3
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:43 - Exclusiv. Analfabetismul funcțional costă România miliarde. Copiii care aud povești devin adulți care înțeleg lumea
10:38 - Incendii, blocaje și știri false după operațiunea contra lui El Mencho
10:34 - Un nou protest în învățământ. Profesorii vor noi creșteri de salarii
10:29 - Statele Unite introduc un tarif global temporar de 10%. Casa Albă analizează majorarea la 15%
10:24 - Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
10:18 - Transportul aerian din Italia, afectat din cauza grevei naționale. În ce situații pot fi despăgubiți pasagerii

HAI România!

Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne

Proiecte speciale