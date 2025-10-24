Social

Microsoft l-a prezentat pe Mico, fața prietenoasă a AI-ului Copilot

Microsoft l-a prezentat pe Mico, fața prietenoasă a AI-ului CopilotSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Microsoft a anunțat că  a dat o față umană inteligenței artificiale pentru a avea propia identitate, lansând Mico, noul avatar AI prietenos al tehnologiei integrate în produsele companiei.

Mico, o identitate vizuală pentru Copilotul AI al companiei Microsoft

În spatele numelui Mico, care combină primele două litere din Microsoft și Copilot, se află dorința companiei de a oferi inteligenței artificiale o personalitate caldă, empatică și ușor de recunoscut. Prin această inițiativă, Microsoft urmărește să transforme interacțiunea utilizatorilor cu AI într-o experiență mai naturală și mai personală.

Noua față a AI-ului Copilot va reacționa în timp real la comenzile și activitatea utilizatorului, adaptându-și expresiile și culoarea pentru a reflecta modul de interacțiune. Potrivit companiei, Mico va fi capabil să ofere răspunsuri mai intuitive și să exprime emoții vizuale subtile, consolidând relația dintre utilizator și tehnologie.

Mico a fost creat după Clippy, clasicul asistent Microsoft

Mico, noua față a AI-ului Copilot, amintește ca idee de celebrul Clippy, asistentul Microsoft Office la care compania a renunțat după mulți ani. Microsoft recunoaște inspirația și a inclus chiar un „easter egg”: dacă utilizatorul dă click de mai multe ori pe Mico, acesta se transformă în Clippy, aducând un omagiu iconicului personaj.

Carrefour ar putea pleca din România. Cutremur în comerțul românesc
Carrefour ar putea pleca din România. Cutremur în comerțul românesc
Trump ar vrea să refacă Al Treilea Templu la Ierusalim - ultimul scenariu vehiculat de presă
Trump ar vrea să refacă Al Treilea Templu la Ierusalim - ultimul scenariu vehiculat de presă
Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot / sursa foto: Facebook

Noua față va fi activată în mod implicit în modul vocal al AI-ului Copilot, oferind utilizatorilor o interacțiune mai vizuală și prietenoasă. Totuși, Microsoft a prevăzut și opțiunea de dezactivare a acesteia, pentru cei care preferă o experiență fără avatar vizual.

Noua față a Copilotului AI va învăța din interacțiunile cu utilizatorii

Mico va putea salva amintiri din conversațiile cu utilizatorul și va învăța din feedback-ul acestuia, pentru a adapta răspunsurile și comportamentul avatarului în funcție de preferințele individuale. Această funcționalitate urmărește crearea unei experiențe mai personalizate și mai intuitive în interacțiunea cu AI-ul Copilot.

Pentru început, Mico va fi disponibil doar în Statele Unite, Canada și Marea Britanie, compania urmând să monitorizeze modul în care este utilizat și să extindă treptat funcționalitatea către alte piețe. Microsoft nu a oferit încă detalii despre disponibilitatea în alte regiuni sau despre eventuale versiuni viitoare.

