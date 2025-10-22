OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, browser-ul inteligent cu AI care va concura cu Google

OpenAI a intrat oficial în competiția browserelor web, lansând marți ChatGPT Atlas, un browser construit pe baza celui mai popular model de inteligență artificială din lume. Compania speră ca noul său produs să devină prima alegere a utilizatorilor pentru navigarea pe internet, înlocuind treptat Google Chrome.

Patronul OpenAI, Sam Altman, descrie inteligența artificială drept „o oportunitate rară, care apare o dată pe deceniu”, capabilă să regândească complet modul în care folosim un browser. „Taburile erau grozave, dar nu am mai văzut multă inovație de atunci”, a explicat Altman, sugerând că bara de căutare și URL-urile tradiționale ar putea fi înlocuite de o experiență de chat integrată direct în navigarea web.

Noul browser, disponibil momentan doar pe Mac, integrează ChatGPT într-o bară laterală și permite AI-ului să analizeze paginile vizitate, oferind asistență contextuală fără a fi nevoie de copy-paste între taburi. Astfel, OpenAI încearcă să transforme modul clasic de navigare într-un proces interactiv și conversațional.

ChatGPT Atlas oferă abonaților plătitori posibilitatea ca un agent AI să preia navigarea, controlând cursorul pentru a rezerva zboruri, completa formulare sau edita documente. Funcțiile sunt concepute pentru a ușura sarcinile repetitive și a transforma navigarea într-o experiență mai interactivă și automată.

Deși multe dintre aceste funcții există deja în browsere concurente, precum Edge cu agentul său AI Copilot sau Comet al start-upului Perplexity, lansarea ChatGPT Atlas a stârnit mari așteptări. Browser-ul este construit în jurul celui mai popular model AI din lume, care are 800 de milioane de utilizatori săptămânali, aproximativ 10% din populația globală.

Pe măsură ce performanțele modelelor AI devin similare pentru utilizatorii obișnuiți, competiția se mută pe terenul interfețelor, cine oferă cea mai populară și practică experiență va atrage cei mai mulți utilizatori. Analistul Jacob Bourne de la Emarketer a explicat că aceasta marchează „o nouă etapă în cursa întreprinderilor tech pentru AI ”.

Un video difuzat cu două ore înainte de anunț a dus la scăderea cu aproape 5% a acțiunii Alphabet, firma-mamă a Google, care însă a recuperat parțial după demonstrația OpenAI.