Vedete mondene și din tehnologie, apel pentru interzicerea dezvoltării superinteligenței artificiale

Peste 850 de lideri din tehnologie, știință și politică, printre care Steve Wozniak și Richard Branson, au semnat o declarație prin care cer oprirea cercetărilor care vizează crearea „superinteligenței”, inteligență artificială capabilă să depășească oamenii în toate sarcinile cognitive, potrivit CNBC.

Printre semnatarii declarației se numără lideri recunoscuți în domeniul AI, precum Yoshua Bengio și Geoff Hinton, considerați „părinții” inteligenței artificiale moderne, dar și profesorul Stuart Russell de la UC Berkeley. Aceștia susțin că dezvoltarea tehnologiilor care vizează superinteligența necesită o atenție sporită și reglementări stricte pentru a preveni consecințele nedorite.

Documentul explică că superinteligența ar putea ridica riscuri majore, inclusiv pierderea controlului uman, restrângerea libertăților civile, amenințări la securitatea națională și chiar posibila extincție a speciei umane, dacă dezvoltarea acesteia nu este gestionată cu prudență. Semnatarii cer oprirea imediată a eforturilor care ar putea conduce la crearea unei astfel de inteligențe autonome.

Declarația semnată de peste 850 de personalități solicită interzicerea dezvoltării superinteligenței până când există un sprijin public semnificativ și un consens științific că o astfel de tehnologie poate fi creată și controlată în siguranță.

Printre semnatari se numără foști oficiali americani, precum fostul șef al Statului Major General Mike Mullen și fosta consilieră pentru securitate națională Susan Rice, dar și figuri publice precum Steve Bannon, Glenn Beck și cuplul princiar britanic Harry și Meghan.

Inițiativa reflectă o ruptură tot mai clară între „optimiștii AI”, care susțin dezvoltarea rapidă a tehnologiei, și „pesiștii AI”, care cer reglementări stricte înainte de a permite progrese majore. Conform unui sondaj citat de semnatari, doar 5% dintre americani susțin dezvoltarea necontrolată a superinteligenței, în timp ce majoritatea consideră că aceasta nu ar trebui creată până când nu se demonstrează că este sigură și controlabilă.

Yoshua Bengio, unul dintre semnatarii declarației, a afirmat importanța unei evaluări științifice riguroase: „Trebuie să ne asigurăm că sistemele AI nu pot face rău oamenilor, intenționat sau nu. Iar publicul trebuie să aibă un rol mult mai puternic în deciziile care ne modelează viitorul colectiv.”