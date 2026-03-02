Atac cu dronă asupra bazei militare britanice din Cipru. RAF Akrotiri, vizată în timpul nopții

O bază militară britanică situată în Cipru a fost vizată de un atac suspect cu dronă în cursul nopții, potrivit autorităților cipriote și Ministerului Apărării din Regatul Unit, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc la baza RAF Akrotiri, iar primele informații indică faptul că au fost înregistrate pagube limitate, fără a exista victime.

Evenimentul a determinat emiterea unei alerte de securitate pentru locuitorii din apropierea bazei, în timp ce autoritățile analizează circumstanțele producerii incidentului.

Baza vizată este RAF Akrotiri, una dintre cele două zone asupra cărora Regatul Unit își menține suveranitatea pe teritoriul insulei mediteraneene.

Cipru este stat membru al Uniunea Europeană, însă cele două baze britanice funcționează în baza unor acorduri speciale care datează din perioada independenței țării.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat că „informațiile primite prin diverse canale indică faptul că a fost vorba despre o dronă fără pilot, care a provocat pagube limitate”. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre originea aparatului sau despre eventuali suspecți.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat, la rândul său, incidentul și a precizat că nu s-au înregistrat victime în urma impactului.

Administrația bazelor britanice a emis o alertă de securitate adresată rezidenților din zona Akrotiri. În mesajul transmis, locuitorii au fost sfătuiți să rămână în locuințe până la noi instrucțiuni, „în urma unui posibil impact cu dronă”.

Măsura a fost una preventivă, potrivit autorităților, și a fost ridicată ulterior, după ce situația a fost evaluată. Nu au fost comunicate informații privind restricții suplimentare sau modificări ale nivelului de alertă pe termen lung.

Akrotiri este situată în extremitatea sudică a Ciprului și acoperă o peninsulă de formă aproximativ pătrată. Baza RAF Akrotiri are un rol strategic în regiunea est-mediteraneană, fiind utilizată pentru operațiuni aeriene și activități logistice.

Potrivit informațiilor disponibile, ultima dată când baza a fost ținta unui atac direct a fost la mijlocul anilor 1980, când militanți libieni au vizat instalația militară. De atunci, infrastructura a funcționat fără incidente majore de securitate de acest tip.

Autoritățile cipriote și britanice continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, inclusiv traiectoria dronei și punctul de lansare.

Până în acest moment, nu a fost revendicat atacul și nu au fost oferite informații privind posibile legături cu alte evenimente din regiune.

Oficialii nu au precizat dacă au fost activate sisteme de apărare antiaeriană sau dacă drona a fost interceptată înainte de impact.