International

Atac cu dronă asupra bazei militare britanice din Cipru. RAF Akrotiri, vizată în timpul nopții

Comentează știrea
Atac cu dronă asupra bazei militare britanice din Cipru. RAF Akrotiri, vizată în timpul nopțiiatac drona Cipru / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

O bază militară britanică situată în Cipru a fost vizată de un atac suspect cu dronă în cursul nopții, potrivit autorităților cipriote și Ministerului Apărării din Regatul Unit, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc la baza RAF Akrotiri, iar primele informații indică faptul că au fost înregistrate pagube limitate, fără a exista victime.

Evenimentul a determinat emiterea unei alerte de securitate pentru locuitorii din apropierea bazei, în timp ce autoritățile analizează circumstanțele producerii incidentului.

Contextul incidentului din Cipru

Baza vizată este RAF Akrotiri, una dintre cele două zone asupra cărora Regatul Unit își menține suveranitatea pe teritoriul insulei mediteraneene.

Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text
Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text
Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil
Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil

Cipru este stat membru al Uniunea Europeană, însă cele două baze britanice funcționează în baza unor acorduri speciale care datează din perioada independenței țării.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat că „informațiile primite prin diverse canale indică faptul că a fost vorba despre o dronă fără pilot, care a provocat pagube limitate”. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre originea aparatului sau despre eventuali suspecți.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat, la rândul său, incidentul și a precizat că nu s-au înregistrat victime în urma impactului.

Alertă pentru populația din apropiere

Administrația bazelor britanice a emis o alertă de securitate adresată rezidenților din zona Akrotiri. În mesajul transmis, locuitorii au fost sfătuiți să rămână în locuințe până la noi instrucțiuni, „în urma unui posibil impact cu dronă”.

Măsura a fost una preventivă, potrivit autorităților, și a fost ridicată ulterior, după ce situația a fost evaluată. Nu au fost comunicate informații privind restricții suplimentare sau modificări ale nivelului de alertă pe termen lung.

Importanța strategică a bazei din Cipru

Akrotiri este situată în extremitatea sudică a Ciprului și acoperă o peninsulă de formă aproximativ pătrată. Baza RAF Akrotiri are un rol strategic în regiunea est-mediteraneană, fiind utilizată pentru operațiuni aeriene și activități logistice.

baza Akrotiri

baza Akrotiri / sursa foto: captură video

Potrivit informațiilor disponibile, ultima dată când baza a fost ținta unui atac direct a fost la mijlocul anilor 1980, când militanți libieni au vizat instalația militară. De atunci, infrastructura a funcționat fără incidente majore de securitate de acest tip.

Investigații în curs ale autorităților britanice și cipriote

Autoritățile cipriote și britanice continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, inclusiv traiectoria dronei și punctul de lansare.

Până în acest moment, nu a fost revendicat atacul și nu au fost oferite informații privind posibile legături cu alte evenimente din regiune.

Oficialii nu au precizat dacă au fost activate sisteme de apărare antiaeriană sau dacă drona a fost interceptată înainte de impact.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:57 - Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se ext...
09:54 - Reza Pahlavi solicită sprijin politic european pentru schimbarea regimului iranian
09:49 - Procesul de selecție pentru șefia marilor parchete, la final. Nicușor Dan are ultimul cuvânt
09:43 - Poligonul Babadag, scena exerciţiilor militare cu muniţie de război. Restricții de circulație în zonă
09:32 - Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil
09:31 - Relațiile, sub lupă: Psih. Dr. Raluca Anton pornește într-un turneu-maraton în 9 orașe din România

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale