Zborurile Muscat-București, operate sub umbrela UE, vor aduce în țară 1.000 de români. Au fost programate pentru 6 martie

România a solicitat organizarea a cinci zboruri prin Mecanismul european de protecție civilă și RescEU pentru evacuarea a aproximativ 1.000 de cetățeni români din Orientul Mijlociu. Autoritățile au activat deja un zbor pe ruta Muscat-București, operat de compania HiSky, programat pentru 6 marti, potrivit anunțului făcut de Ioana Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că situația este gestionată similar cu repatrierea din Israel, unde aproape 500 de persoane s-au întors în țară prin zboruri asistate de stat și curse private.

Locurile pe zborurile organizate prin mecanism european sunt alocate 70% cetățenilor români, restul de 30% revenind altor state membre UE, iar prioritate au copiii fără părinți, femeile gravide și cazurile medicale.

„Pe 4 martie, România a activat Mecanismul european de protecţie civilă (EUCPM) pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat - Bucureşti. În paralel, a fost notificată în sistemul european de protecţie civilă solicitarea României pentru capacitatea, aproximativ 5 zboruri (1.000 de cetăţeni), prin Mecanismul RescEU pentru zboruri pe ruta Dubai/Muscat - Bucureşti/România. Zborul deja activat, care este operat de HiSky, este planificat pentru data de 6 martie, ora 5.00 locală", a arătat Dogioiu.

Autoritățile române negociază și o soluție de tranzit terestru între Qatar și Arabia Saudită pentru aproximativ 370 de români blocați în Doha.

În prezent, 16 persoane se află în aeroportul Amman pentru a fi preluate de un zbor asigurat de Cehia.

MAE estimează că aproximativ 750 de români s-au întors deja din Emiratele Arabe Unite pe zboruri comerciale, iar alți 120 urmează să revină în perioada următoare. Solicitările de asistență pentru cetățenii blocați în regiune sunt în continuă creștere, cele mai numeroase provenind din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, dar și din alte state precum Liban, Oman, Kuweit, Iran sau Irak.