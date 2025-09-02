Justitie Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș







Una dintre cele mai importante piețe din Capitală, Piața Drumul Taberei 1 – cunoscută de majoritatea bucureștenilor drept Piața Moghioroș – se află în centrul unui conflict juridic de proporții, care implică Primăria Sectorului 6, condusă de primarul Ciprian Ciucu, și societatea privată SC Piața Drumul Taberei SRL.

Miza este uriașă: dreptul de administrare al unei piețe strategice pentru comunitate, contracte considerate păguboase și investiții promise, dar neefectuate.

Piața Drumul Taberei a fost concesionată în 2006, pe vremea când primar al Sectorului 6 era Cristian Poteraș (PDL la acea vreme), ulterior condamnat definitiv pentru abuz în serviciu în legătură cu retrocedarea unor terenuri intravilane.

Contractul, semnat pe o perioadă de 25 de ani, până în 2031, a fost încheiat între Primăria Sectorului 6 și SC Piața Drumul Taberei SRL, contra unei chirii lunare de 3.000 de euro. Firma concesionară a primit dreptul de exploatare asupra terenului și clădirilor existente, având obligația explicită de a moderniza piața pe cheltuiala proprie.

Totuși, potrivit unui raport al Curții de Conturi, compania ar fi investit doar 8,6% din suma la care s-a obligat inițial. În 2021, primarul Ciprian Ciucu declara pentru G4Media că administrația locală va încerca să recupereze piețele în instanță, considerând contractele păguboase pentru comunitate:

„Am declarat în mod repetat: vom lua piețele înapoi, în Justiție! Contractele sunt foarte păguboase. Primăria și cetățenii au fost înșelați. Serviciile de administrare sunt foarte proaste, investițiile promise nu au fost făcute, iar unele contracte sunt extrem de neclare. Ele au fost făcute în favoarea celor care au pus mâna pe piețe.” — Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6

Conflictul a escaladat în iunie 2025, când Primăria Sectorului 6 a emis Dispoziția de desființare nr. 1062/11.06.2025 pentru o construcție provizorie de 257 mp amplasată pe domeniul public, în incinta Pieței Drumul Taberei.

Pe 27 iunie 2025, societatea concesionară a fost notificată oficial, iar pe 30 iunie, echipele trimise de primărie au început demolarea. O zi mai târziu, compania a depus cerere de chemare în judecată la Tribunalul București, solicitând suspendarea executării dispoziției în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

La momentul verificărilor din 2 iulie 2025, fotografiile oficiale arătau că din construcția vizată mai rămăsese doar fundația de ciment, lucrările fiind aproape finalizate.

În fața instanței, avocații SC Piața Drumul Taberei SRL au susținut că dispoziția de demolare a fost nelegală din mai multe motive:

Procedura de constatare a contravenției nu ar fi fost respectată.

Nota de constatare și procesul-verbal privind lipsa autorizației ar lipsi din dosar.

Firma nu ar fi primit posibilitatea de intrare în legalitate înainte de demolare.

Primarul Sectorului 6 nu ar fi avut competență legală să emită dispoziția, în condițiile în care terenul aparține domeniului public al Municipiului București .

Construcția vizată ar fi fost existentă de peste 30 de ani, fiind preluată legal prin contractul de asociere.

Compania a acuzat Primăria că încearcă să inducă în eroare instanța, prezentând documente care ar viza alte construcții – inclusiv șapte containere din zona „Food Court”, care nu făceau obiectul litigiului.

Reprezentanții Primăriei, prin consilierul juridic, au invocat lipsa de obiect a acțiunii, arătând că demolarea fusese deja efectuată în proporție de peste 90% la momentul sesizării instanței. În aceste condiții, susține administrația, cererea de suspendare ar fi fără efect.

Primăria a mai acuzat societatea că încearcă să tergiverseze situația și că fotografiile depuse de companie ar fi înșelătoare.

Pe fond, Tribunalul București a admis cererea SC Piața Drumul Taberei SRL, invocând existenta unui caz bine justificat și riscul unei pagube iminente.

Instanța a reținut că, dacă demolarea ar continua, iar ulterior dispoziția ar fi anulată la fond, firma ar suferi un prejudiciu ireversibil. Astfel, judecătorii au dispus suspendarea executării dispoziției de desființare nr. 1062/11.06.2025 până la finalizarea procesului.

Primăria Sectorului 6 a contestat hotărârea la Curtea de Apel București, iar pe 7 august 2025 instanța de recurs a pronunțat o decizie definitivă:

Solutia pe scurt: Respinge excepția nulității recursului invocată de intimată. Admite recursul. Casează sentința civilă și trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul București. Decizie definitivă.

Astfel, disputa revine în fața instanței de fond, iar conflictul privind Piața Drumul Taberei continuă.

Cazul Pieței Moghioroș depășește dimensiunea juridică și are un impact social major. Piața deservește zilnic mii de locuitori din Sectorul 6, iar administrația locală dorește recuperarea controlului pentru a putea moderniza infrastructura.

Primarul Ciprian Ciucu a reiterat că va continua lupta în instanță pentru rezilierea contractului din 2006 și readucerea pieței în administrarea directă a primăriei, argumentând că cetățenii au nevoie de servicii comerciale moderne și transparente.

De cealaltă parte, firma concesionară insistă că are drepturi contractuale valabile până în 2031 și susține că demolarea unor construcții vechi de peste trei decenii, fără respectarea procedurilor legale, ar reprezenta un abuz administrativ.

Până la pronunțarea unei sentințe definitive, incertitudinea planează atât asupra funcționării pieței, cât și asupra planurilor Primăriei pentru dezvoltarea urbană a zonei.