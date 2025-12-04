Ciprian Ciucu a anunțat încheierea licitației pentru spitalul din Sectorul 6

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat finalizarea licitației pentru construirea unui nou spital de aproximativ 200 de milioane de euro, care va dispune de peste 300 de paturi, 75 de cabinete și opt săli de operație, acoperind specializări precum cardiologie, chirurgie generală, ginecologie, pediatrie, ortopedie și oftalmologie.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat finalizarea procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și construirea spitalului de pe Bulevardul Timișoara, între cartierele Drumul Taberei și Militari. El a subliniat că proiectul este cel mai important al primăriei și răspunde lipsei de acces la servicii medicale din zona de vest a orașului.

Proiectarea spitalului va dura aproximativ un an, iar execuția lucrărilor este estimată la trei ani. Spitalul va fi construit pe terenul anunțat de primar și va deservi comunitatea din cele două cartiere dense, oferind servicii medicale esențiale pentru locuitorii Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a declarat că spitalul va fi construit pe un teren de 33.000 de metri pătrați și va avea o suprafață totală de 15.000 de metri pătrați. El a precizat că unitatea medicală va fi primul spital public de stat ca entitate independentă ridicat în București după Revoluție.

Spitalul va avea 307 paturi, dintre care 257 cu spitalizare continuă și 50 cu spitalizare de zi, 75 de cabinete și opt săli de operație. Vor fi incluse șapte săli de naștere, secții de neonatologie și obstetrică-ginecologie, laboratoare de imagistică, analize și un compartiment de primiri urgențe.

Ciprian Ciucu a precizat că valoarea totală a proiectului se ridică la 190 de milioane de euro, iar licitația finalizată are o valoare de peste 70 de milioane de euro. El a subliniat că proiectul reprezintă o veste importantă pentru locuitorii sectorului.

Primarul a menționat că, după depășirea etapelor birocratice, urmează perioada de verificare a eventualelor contestații. După încheierea acestei etape, contractul va fi semnat și va fi anunțat câștigătorul licitației.