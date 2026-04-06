Nicușor Dan, întâlnire de urgență la Cotroceni cu Bolojan. Criza carburanților în prim plan

Președintele Nicușor Dan va participa luni, la ora 14.00, la o întâlnire la Palatul Cotroceni alături de premierul Ilie Bolojan, miniștrii Energiei și Transporturilor, Bogdan Ivan și Ciprian Șerban, precum și reprezentanți ai companiilor Petrom și Rompetrol, a anunțat Administrația Prezidențială.

Tema discuțiilor va fi asigurarea aprovizionării României cu țiței și produse energetice, într-un context de volatilitate a pieței internaționale a combustibililor.

Întâlnirea vine după ce Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanță de Urgență menită să reducă temporar acciza aplicată motorinei standard și să instituie o contribuție de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea țițeiului extra, pe teritoriul României.

Măsura are ca scop atenuarea impactului creșterilor internaționale de preț și asigurarea unui flux constant de combustibili pentru consumatorii și industriile românești.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, sâmbătă, că intervențiile statului sunt limitate de constrângerile fiscale generate de deficitele bugetare ridicate acumulate în anii precedenți.

„Guvernul nu obține beneficii din majorarea prețurilor la carburanți. Veniturile fiscale suplimentare rezultate sunt mult mai mici decât costurile generate de criza combustibililor asupra bugetului public”, a precizat Bolojan, subliniind că Executivul acționează pentru stabilizarea pieței și protejarea cetățenilor și a companiilor.

Reprezentanții companiilor implicate în întâlnire urmează să ofere informații detaliate despre capacitatea de producție și stocurile disponibile, precum și despre eventualele blocaje logistice în aprovizionarea cu țiței și combustibili. Discuțiile vor viza și modul în care pot fi optimizate fluxurile de import și distribuție pentru a evita lipsuri pe piața internă.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat mai multe măsuri pentru a tempera impactul scumpirilor la pompă. Una dintre cele mai importante este reducerea temporară a accizei la motorină cu 0,30 lei pe litru, decizie luată prin ordonanță de urgență și menită să determine scăderea prețului la pompă.

Totodată, a fost stabilit ca furnizorii să poată actualiza tarifele la distribuția de combustibili doar o dată pe zi, pentru a limita fluctuațiile bruște.