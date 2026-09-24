Iarna 2026-2027 ar putea fi neobișnuită. Ce estimează climatologii

Europa traversează la final de septembrie un nou episod cu temperaturi neobișnuit de ridicate, care ajung în unele regiuni până aproape de 40 de grade Celsius. În acest context, climatologul Alex Trandafir estimează că iarna 2026-2027 ar putea avea, în ansamblu, temperaturi peste normal, fără ca acest lucru să excludă perioade scurte cu frig, ninsori sau alte fenomene severe.

Un nou dom de căldură s-a instalat deasupra Europei, iar aerul foarte cald venit dinspre nordul Africii a ajuns în special în vestul continentului. Spania, Portugalia și Franța se numără printre zonele în care temperaturile vor atinge cele mai ridicate valori în ultimele zile ale lunii septembrie.

Climatologul Alex Trandafir a explicat că asemenea episoade nu reprezintă o apariție izolată în acest an, ci au fost observate în repetate rânduri în Europa.

„Este un trend pe care l-am văzut încă de la începutul verii acesteia, și anume aceste cupole de foc care s-au dezvoltat continuu în tot continentul european”, a explicat Alex Trandafir la Digi24.

Aerul provenit din zona Saharei a ajuns în Spania și Franța, unde temperaturile urcă în această perioadă până la aproximativ 38 de grade Celsius.

După lunile marcate de temperaturi ridicate, climatologul a vorbit și despre ceea ce ar putea urma în sezonul rece. În condițiile unui fenomen El Niño foarte puternic, Alex Trandafir estimează că temperaturile din această iarna vor fi, cel mai probabil, peste valorile climatologice obișnuite.

O iarna mai caldă în ansamblu nu înseamnă însă că perioadele cu temperaturi foarte scăzute sau ninsori sunt excluse. Astfel de episoade pot apărea pe perioade mai scurte chiar și într-un sezon în care media temperaturilor rămâne peste normal.

„Aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarna severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București”, a amintit acesta.

Potrivit climatologului, asemenea episoade ar putea să apară „cel mai probabil în a doua parte a iernii”. Estimarea vizează tendința generală a sezonului, astfel că temperaturile mai ridicate în medie nu exclud intervale punctuale cu vreme severă.

Prognozele publicate de Severe Weather Europe indică menținerea unui nou dom de căldură deasupra continentului în ultima parte a lunii septembrie. Masa de aer tropical va afecta în special vestul și centrul Europei, iar cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Spania, Portugalia și Franța.

Aerul foarte cald va avansa dinspre sudul continentului, readucând temperaturi specifice verii într-o perioadă în care valorile ar trebui să înceapă să scadă. Potrivit Severe Weather Europe, în anumite regiuni temperaturile pot ajunge cu 10-14 grade Celsius peste mediile caracteristice finalului lunii septembrie. În Peninsula Iberică, maximele sunt prognozate să se apropie din nou de 40 de grade Celsius.

Domul de căldură este asociat unei zone extinse și persistente de presiune atmosferică ridicată. În asemenea condiții, aerul cald rămâne blocat aproape de suprafața solului, ceea ce permite menținerea temperaturilor ridicate pentru mai multe zile. Configurația atmosferică de deasupra Europei și Atlanticului favorizează în această perioadă extinderea unei zone de presiune ridicată spre vestul și centrul continentului.

Fenomenul este prognozat să persiste până la finalul lunii septembrie, iar efectele sale ar urma să continue și în primele zile din octombrie. Inițial, temperaturile cele mai ridicate sunt așteptate în Spania, Portugalia și Franța. Ulterior, masa de aer cald va înainta spre Benelux, Germania, Polonia, zona baltică, Europa Centrală și Peninsula Balcanică.

Peninsula Iberică va fi una dintre zonele cele mai afectate de actualul episod de căldură. În centrul și sudul Spaniei și Portugaliei sunt prognozate temperaturi care depășesc 35 de grade Celsius, pe fondul unei mase de aer foarte uscate. În centrul și nord-estul Spaniei, maximele sunt așteptate să se situeze între 30 și 35 de grade.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate de joi până sâmbătă, când temperaturile se pot apropia în anumite regiuni de pragul de 40 de grade Celsius. Valorile sunt ridicate pentru ultima parte a lunii septembrie. Pe măsură ce domul de căldură se extinde, aerul tropical va ajunge și deasupra Franței.

În sudul și centrul țării sunt prognozate temperaturi de aproximativ 34-36 de grade Celsius, în timp ce nordul Franței și regiunea Benelux ar putea avea maxime de aproximativ 30 de grade. Din weekend și până la începutul săptămânii următoare, masa de aer cald va continua să avanseze din Franța spre Benelux și Germania. În vestul, centrul și nordul Germaniei, maximele sunt estimate la aproximativ 25-29 de grade, iar în unele zone se vor putea apropia din nou de 30 de grade.

Ulterior, aerul cald va continua să se deplaseze către nord-estul Europei, inclusiv spre Polonia și regiunea baltică. Domul de căldură va influența și zona Mediteranei, Europa Centrală și Peninsula Balcanică. Din weekend și până la începutul săptămânii viitoare, masa de aer cald va rămâne deasupra Mediteranei și se va deplasa treptat către nord. În mai multe regiuni sunt prognozate temperaturi de aproximativ 27-29 de grade Celsius, iar în nordul Italiei maximele ar putea ajunge la 30 de grade.

Prognozele pe termen mai lung indică menținerea acestui tipar și în primele zile ale lunii octombrie.