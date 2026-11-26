Doi asistenți universitari, doi absolvenți și 12 studenți ai Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, în dosarul privind fraudarea examenelor la disciplinele de Anatomie. Direcția Națională Anticorupție a anunțat că valoarea totală a sumelor obținute prin faptele de corupție a fost estimată la aproximativ 33.000 de euro. Acordurile au fost înaintate Tribunalului Constanța, care urmează să se pronunțe asupra acestora.

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Constanța au finalizat cercetările în cazul celor 16 inculpați care au acceptat pedepsele stabilite prin acordurile de recunoaștere a vinovăției.

Ancheta a vizat examenele de promovare și restanțele susținute în anul universitar 2026 la disciplinele din cadrul catedrei de Anatomie a Facultății de Medicină a Universității Ovidius din Constanța.

Printre persoanele cercetate în dosarul de corupție se numără Raluca Talpeș și Batuhan Omeroglu, ambii asistenți universitari în cadrul Facultății de Medicină din Constanța și aflați sub control judiciar.

Raluca Talpeș a fost cercetată pentru trafic de influență și luare de mită, ambele infracțiuni în formă continuată. În cazul lui Batuhan Omeroglu, acuzațiile au vizat complicitatea la trafic de influență și complicitatea la luare de mită, de asemenea în formă continuată.

Acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost încheiate și cu următoarele persoane:

I.A. și Z.I.D., absolvenți ai Facultății de Medicină, cercetați pentru complicitate la trafic de influență și complicitate la luare de mită, ambele în formă continuată;

G.V.V.C., student al facultății, cercetat pentru dare de mită și complicitate la luare de mită;

S.M., student, cercetat pentru complicitate la luare de mită în formă continuată;

Alți zece studenți ai Facultății de Medicină, cercetați pentru dare de mită.

Potrivit procurorilor anticorupție, faptele investigate au avut loc în perioada mai – septembrie 2026, în timpul sesiunilor de examene, colocvii și restanțe la mai multe discipline de Anatomie.

Anchetatorii au stabilit că Raluca Talpeș ar fi primit bani prin intermediul altor cinci inculpați, în schimbul exercitării influenței asupra cadrelor didactice care făceau parte din comisiile de examinare.

„În perioada mai - septembrie 2026, cu prilejul sesiunilor de examene şi restanţe (inclusiv colocvii) la disciplinele Anatomie 1 şi Anatomie 2 din cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii Ovidius din Constanţa, inculpata Talpeş Raluca ar fi pretins şi primit, în mod repetat, prin intermediul inculpatului Batuhan Omeroglu şi al altor patru inculpaţi, sume de bani pentru a-şi exercita influenţa reală asupra membrilor comisiilor de examinare, în vederea promovării frauduloase a examenelor de către mai mulţi studenţi. În acest mecanism, cei cinci intermediari ar fi identificat studenţii interesaţi, ar fi pretins şi colectat de la aceştia sumele de bani solicitate şi ar fi păstrat o parte din acestea, cu titlu de comision, pentru fiecare act de înlesnire, diferenţa fiind remisă inculpatei Talpeş Raluca”, a transmis joi DNA, într-un comunicat de presă.

Pentru promovarea examenelor la cele două discipline, studenții ar fi plătit în total 18.600 de euro și 4.000 de lei. Din aceste sume, asistenta universitară ar fi încasat 6.750 de euro și 1.000 de lei.

Cercetările au vizat și examenele la disciplinele Anatomie 3 și Anatomie 4, desfășurate în aceeași perioadă. În aceste cazuri, potrivit DNA, Raluca Talpeș avea atribuții directe în evaluarea și notarea studenților, fiind inclusă într-una dintre comisiile de examinare.

Asistenta universitară ar fi solicitat și primit în repetate rânduri bani, prin intermediul acelorași persoane, pentru promovarea frauduloasă a colocviilor și a examenelor restante. Cei cinci intermediari ar fi colectat de la studenți suma totală de 13.600 de euro, din care 6.000 de euro ar fi ajuns la cadrul didactic, restul banilor fiind păstrați de aceștia sub formă de comision.

Sumele solicitate individual studenților variau, potrivit anchetatorilor, între 600 de euro pentru promovarea unui colocviu și 2.500 de euro pentru trecerea unui examen. Valoarea totală a foloaselor obținute în urma faptelor de corupție investigate de procurori a fost estimată la aproximativ 33.000 de euro.

DNA a transmis că toate cele 16 persoane au recunoscut integral faptele pentru care au fost cercetate și au cooperat pe parcursul anchetei.

În prezența avocaților, inculpații au acceptat încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, precum și durata pedepselor și modalitatea de executare a acestora.

În cazul Ralucăi Talpeș, acordul prevede o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de patru ani. Totodată, timp de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, acesteia i-ar fi interzise dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în alte funcții publice, ocuparea unei funcții care implică exercitarea autorității de stat și desfășurarea activităților didactice în sistemul de învățământ public sau privat.

Pentru Batuhan Omeroglu a fost stabilită, prin acord, o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, pe durata unui termen de supraveghere de patru ani. Acestuia i-ar fi interzise, pentru o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care presupune exercitarea autorității de stat.

În cazul inculpaților I.A., Z.I.D. și G.V.V.C., procurorii au stabilit pedepse de câte doi ani, cinci luni și zece zile de închisoare cu suspendare, cu termene de supraveghere de doi ani și șase luni.

Pentru fiecare dintre cei trei, acordurile prevăd și interzicerea, timp de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în alte funcții publice și de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat.

În cazul studentului S.M., pedeapsa stabilită a fost de doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani. Acestuia i-ar fi aplicate, pentru o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, aceleași interdicții privind ocuparea unor funcții publice.

Ceilalți zece studenți cercetați pentru dare de mită au acceptat pedepse individuale de un an și patru luni de închisoare cu suspendare, cu termene de supraveghere de doi ani. Toate cele 16 acorduri prevăd și efectuarea unor perioade de muncă neremunerată în folosul comunității, cuprinse între 60 și 120 de zile, în cadrul unor instituții publice din județul Constanța, pe durata termenelor de supraveghere.

În cadrul anchetei, procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor deținute de cei doi asistenți universitari și de alți patru inculpați.

Persoanele vizate de aceste măsuri au depus în conturile special deschise de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) sumele considerate ca provenind din săvârșirea infracțiunilor de corupție, în vederea confiscării speciale.

Dosarele de urmărire penală și cele 16 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost transmise Tribunalului Constanța. Procurorii DNA au solicitat instanței și menținerea măsurilor asigurătorii instituite în timpul anchetei.