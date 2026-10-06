Polițiștii Capitalei au făcut, marți, cinci percheziții într-un dosar deînșelăciune în care cinci persoane sunt cercetate pentru că ar fi atras mai multe persoane vârstnice cu evaluări de sănătate gratuite, după care le-ar fi determinat să cumpere dispozitive la prețuri mult peste valoarea de piață.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), faptele ar fi avut loc în perioada iulie 2025 - septembrie 2026.

Persoanele cercetate ar fi acționat prin intermediul unor societăți comerciale prezentate drept centre de sănătate și ar fi folosit ca pretext accesarea unor fonduri destinate programelor de sănătate.

În urma evaluărilor, suspecții le-ar fi spus victimelor că au fost identificate diferite afecțiuni. În unele cazuri, acestea ar fi amplificat gravitatea unor probleme de sănătate deja cunoscute de persoanele evaluate.

Ulterior, suspecții le-ar fi spus că afecțiunile puteau fi tratate cu ajutorul unor dispozitive pe care le comercializau.

„În urma evaluărilor, bănuiţii le-ar fi comunicat victimelor că au fost identificate diferite afecţiuni, în unele cazuri amplificând severitatea unor afecţiuni cunoscute, susţinând că acestea pot fi tratate prin intermediul unor dispozitive pe care le comercializau”, a transmis DGPMB.

Polițiștii susțin că, sub presiunea emoțiilor pe care le-ar fi indus persoanelor vârstnice, acestea ar fi fost determinate să cumpere produsele. Dispozitivele ar fi fost comercializate la prețuri „nejustificat de mari”, raportat la valoarea lor de piață.

În multe situații, pentru achiziționarea produselor, persoanele vârstnice ar fi apelat la credite de nevoi personale.

„În acest context, sub imperiul emoţiilor induse persoanelor vârstnice, acestea ar fi fost determinate să achiziţioneze respectivele produse la preţuri nejustificat de mari, raportat la valoarea de piaţă, de multe ori prin contractarea unor credite de nevoi personale”, a precizat Poliția Capitalei.

Pentru obținerea creditelor, persoanele vârstnice ar fi fost însoțite la sediile unor bănci de angajați ai centrelor.

În alte cazuri, contractele de credit ar fi fost semnate de suspecți direct de pe terminalul mobil al persoanelor vătămate, cu acordul acestora.

Pentru administrarea probelor, polițiștii au pus în aplicare, marți, cinci mandate de percheziție domiciliară. Persoanele vizate au fost depistate și conduse la audieri.

„Faţă de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, a transmis DGPMB.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în cadrul dosarului în care se fac cercetări pentru infracțiunea de înșelăciune.