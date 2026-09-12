Update 17:27. Update 17:28. După ce a survolat județul Botoșani, o dronă s-ar fi prăbușit într-un lan de porumb din Suceava. Dispozitivul ar fi fost filmat de martori, potrivit Bucovina TV.

Locuitorii din Botoșani au primit sâmbătă după-amiază un mesaj RO-ALERT referitor la o posibilă incursiune de drone. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj prin care populația este îndemnată să se protejeze în cazul unei posibile amenințări aeriene.

Potrivit mesajului transmis prin sistemul RO-ALERT, persoanele care nu au acces la un adăpost de protecție civilă trebuie să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone): Păstrați-vă calmul; Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, este mesajul RO-ALERT transmis de IGSU.

Reamintim că sâmbătă dimineață a fost găsit pe litoral un fragment de dronă. Salvamarii au găsit o bucată suspectă pe o plajă din Eforie Nord, în zona Steaua de Mare.

Salvamarii au descoperit-o în jurul orei 08:00, în apropierea unui foișor de pe plajă.

Fragmentul are o culoare închisă, iar în imaginile surprinse la fața locului au fost observate mai multe inscripții cu litere chirilice. Aceste detalii au ridicat suspiciuni cu privire la proveniența obiectului.

După descoperirea fragmentului, autoritățile au fost sesizate, iar zona a fost securizată. Structurile de apărare au preluat obiectul și au început verificările.

Vineri, 11 septembrie 2026, autoritățile române au intervenit în mai multe situații care au implicat fragmente de drone și obiecte suspecte, unele dintre acestea prezentând potențial exploziv. Incidentele au fost raportate atât pe litoralul românesc, cât și în apropierea frontierei cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, alături de celelalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, a monitorizat și gestionat pe parcursul zilei mai multe incidente de acest tip.

Unul dintre incidente a fost înregistrat în jurul orei 13:30, în zona Câșla Vădanei, județul Tulcea, situată între Sulina și Sfântu Gheorghe.

O echipă specializată în intervenții pirotehnice, aparținând Ministerului Apărării Naționale, a examinat două fragmente de dronă ajunse pe plajă. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că obiectele nu conțineau încărcătură explozivă.