Un fragment despre care se presupune că ar proveni de la o dronă a fost descoperit sâmbătă dimineață pe plaja Steaua de Mare din Eforie Nord. Conform primelor informații, acesta a fost observat de salvamari în jurul orei 08:00, în apropierea foișorului de pe plajă. Bucata a fost adusă la mal de valuri, iar salvamarii au sesizat imediat autoritățile competente.

Pe fragmentul găsit pe nisip ar fi fost observată o inscripție realizată cu litere chirilice.

Reamintim că vineri, 11 septembrie 2026, autoritățile române au intervenit pentru gestionarea mai multor incidente în care au fost implicate fragmente de drone și obiecte suspecte, unele dintre acestea având încărcătură explozivă. Situațiile au fost raportate atât în zona litoralului românesc, cât și în apropierea frontierei cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, împreună cu instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, a monitorizat și gestionat pe parcursul zilei mai multe astfel de incidente.

La ora 13:30, în zona Câșla Vădanei, județul Tulcea, între Sulina și Sfântu Gheorghe, o echipă EOD a MApN a verificat două fragmente de dronă ajunse pe plajă. Specialiștii au stabilit că acestea nu conțineau încărcătură explozivă.

O altă intervenție a avut loc la Periteașca. Două fragmente de dronă fuseseră identificate pe plajă în jurul orei 09:30 de Poliția de Frontieră. Unul dintre acestea avea încărcătură explozivă și a fost neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI, în timp ce al doilea fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

La ora 16:00, o navă comercială a semnalat în Marea Neagră, la aproximativ 46 de mile marine est de Midia, prezența a două fragmente de dronă în apă.

Fragmentele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă. În urma verificărilor, s-a stabilit că acestea nu prezentau pericol pirotehnic.

O nouă intervenție a avut loc la ora 17:55, în zona Edighiol-Periboina, județul Constanța. În timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a MApN a identificat din elicopter resturile a patru drone.

Printre acestea se afla și o dronă-interceptor care avea explozibil la bord. Toate elementele identificate au fost puse în siguranță și neutralizate.

MApN precizează că rămâne în stare de alertă și menține o capacitate ridicată de monitorizare, intervenție și neutralizare a eventualelor amenințări. Ministerul susține că acționează împreună cu celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și gestionarea rapidă a incidentelor.