Un amplu exercițiu internațional de interoperabilitate a început duminică în România, cu participarea a peste 500 de militari și jandarmi din 19 state de pe trei continente, potrivit Jandarmeriei Române.

Antrenamentele sunt organizate de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, din județul Dâmbovița.

În perioada 27 septembrie – 2 octombrie, participanții vor desfășura mai multe activități de pregătire în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov.

Programul include simulări tactice și deplasări de trupe, iar organizatorii au precizat că, în cadrul exercițiului, pot fi utilizate și drone și elicoptere.

Jandarmeria Română a dat asigurări că exercițiul nu prezintă un pericol real pentru populație, activitățile fiind organizate în condiții controlate.

„Nu există niciun motiv de panică. Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de antrenament, fără niciun pericol real pentru populație”, a transmis Jandarmeria Română.