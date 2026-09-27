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Peste 500 de militari și jandarmi din 19 state participă la un exercițiu de amploare în România

Peste 500 de militari și jandarmi din 19 state participă la un exercițiu de amploare în RomâniaSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un amplu exercițiu internațional de interoperabilitate a început duminică în România, cu participarea a peste 500 de militari și jandarmi din 19 state de pe trei continente, potrivit Jandarmeriei Române.

Antrenamentele sunt organizate de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, din județul Dâmbovița.

Exercițiul se desfășoară în patru județe

În perioada 27 septembrie – 2 octombrie, participanții vor desfășura mai multe activități de pregătire în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov.

Programul include simulări tactice și deplasări de trupe, iar organizatorii au precizat că, în cadrul exercițiului, pot fi utilizate și drone și elicoptere.

Jandarmeria: Activitățile sunt planificate și controlate

Jandarmeria Română a dat asigurări că exercițiul nu prezintă un pericol real pentru populație, activitățile fiind organizate în condiții controlate.

„Nu există niciun motiv de panică. Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de antrenament, fără niciun pericol real pentru populație”, a transmis Jandarmeria Română.

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