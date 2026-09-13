Conflictul dintre Ucraina și Rusia depășește granițele Europei și ajunge pe continentul african. Kievul își folosește experiența acumulată pe front pentru a sprijini forțe locale care luptă împotriva grupărilor militare susținute de Moscova. În același timp, Rusia își consolidează prezența militară în mai multe state africane, unde sprijină regimuri apropiate de Kremlin, potrivit CNN.

Conform sursei, proximativ 15 specialiști ucraineni se află în Mali, unde îi pregătesc pe luptătorii locali să utilizeze drone în operațiuni militare. Sprijinul oferit de Kiev nu se limitează la instruire, ci include și asistență pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva unităților rusești prezente în regiune.

Prezența experților ucraineni în Mali reprezintă o extindere a confruntării dintre cele două state într-o zonă în care Moscova încearcă să își mărească influența militară și politică.

Militarii ucraineni au desfășurat activități de instruire și în Sudan. Aceștia au pregătit forțe din mai multe țări din Orientul Mijlociu pentru a face față dronelor iraniene Shahed, utilizate în conflicte din regiune.

Pentru Kiev, asemenea operațiuni reprezintă o modalitate de a valorifica experiența dobândită în războiul împotriva Rusiei. În schimbul sprijinului oferit, Ucraina obține acorduri de cooperare în domeniul securității și acces la muniție. Totodată, militarii ucraineni își dezvoltă abilitățile de luptă în condiții de deșert, diferite de cele întâlnite pe frontul din Europa de Est.

Jurnaliștii americani relatează și despre implicarea militarilor ucraineni în operațiuni desfășurate în apropierea orașului Kidal, din nordul statului Mali. Zona este cunoscută pentru confruntările dintre grupările armate locale și forțele sprijinite de Rusia.

Moscova a acuzat anterior Kievul că oferă sprijin rebelilor tuaregi, acuzații care reflectă extinderea rivalității dintre cele două țări în Africa.

Activitățile ucrainene din Africa nu se limitează la operațiunile terestre. În Libia, operatorii ucraineni de drone maritime, aflați la o bază din Misurata, desfășoară acțiuni împotriva „flotei clandestine” ruse.

Această flotă este asociată cu rețelele prin care Rusia încearcă să își protejeze interesele comerciale și logistice. Utilizarea dronelor maritime deschide astfel un nou front al confruntării dintre Kiev și Moscova, departe de teritoriul ucrainean.

După destrămarea grupului Wagner, Moscova a creat Corpul African, o structură destinată să susțină regimurile aliate Kremlinului și să mențină prezența militară rusă în mai multe state de pe continent.

Rusia trimite militari și mercenari în Africa pentru a-și consolida poziția geopolitică, pentru a obține acces la resurse naturale și pentru a sprijini recrutarea de luptători destinați frontului din Ucraina.

În schimbul protecției și al sprijinului militar, autoritățile și grupările aliate Moscovei oferă acces la resurse precum aurul, diamantele și alte materii prime. Republica Centrafricană, Mali și Sudan se numără printre statele în care Rusia încearcă să își consolideze interesele economice și strategice.

Retragerea trupelor occidentale din zona Sahelului a creat oportunități pentru extinderea influenței ruse. Mali, Niger și Burkina Faso se află printre țările în care Moscova încearcă să își consolideze relațiile cu noile autorități militare.

Rusia urmărește, de asemenea, să obțină acces la porturi și baze aeriene strategice, care i-ar putea permite să își extindă operațiunile pe continent și să își protejeze interesele militare și comerciale.

În mai multe state din Africa de Vest și Africa Centrală, grupările militare ruse oferă protecție liderilor care au ajuns la putere prin lovituri de stat. În schimbul sprijinului militar, Moscova urmărește să obțină alianțe politice și economice favorabile.

Rusia utilizează, totodată, rețele de recrutare și promisiuni de locuri de muncă pentru a atrage cetățeni africani. Unii dintre aceștia sunt trimiși ulterior să lupte în războiul din Ucraina.

Prin extinderea operațiunilor militare și a relațiilor economice, Moscova încearcă să își asigure o poziție dominantă în regiuni bogate în resurse și importante din punct de vedere strategic. În același timp, Ucraina caută să contracareze influența rusă prin instruire militară, cooperare în domeniul securității și operațiuni împotriva forțelor aliate Kremlinului.