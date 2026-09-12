Moscova menține o poziție rigidă în privința dialogului direct cu Kievul și condiționează orice întrevedere la nivel înalt de deplasarea liderului ucrainean în capitala Rusiei. Șeful diplomației de la Moscova a catalogat posibilitatea ca președintele Ucrainei să fie primit pe teritoriul rus drept o concesie majoră acordată de Kremlin.

Ministrul de externe al Federaţiei Ruse, Serghei Lavrov, a calificat invitaţia adresată preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a veni la Moscova drept un „gest imens de bunăvoinţă” din partea ţării sale, relatează „Ukrainska Pravda”, care citează Interfax.

Răspunzând la solicitarea de a comenta propunerea lui Zelenski de a se întâlni cu şeful Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, în SUA, la summitul G20, Lavrov a spus: „În această privinţă, după părerea mea, Dmitri Peskov (purtătorul de cuvânt al Kremlinului - n.r.) s-a exprimat deja. Invitaţia i-a fost trimisă acestei persoane. Dacă doreşte să se întâlnească, atunci să vină (n.r. - la Moscova )”.

„Şi acesta este deja un gest imens de bunăvoinţă din partea noastră, deoarece el nu şi-a revocat încă decretul privind interzicerea contactelor cu Putin şi echipa sa. Aşadar, nouă nu ne lipseşte bunăvoinţa, iar lui, din câte înţeleg, îi lipsesc trăsăturile pozitive”, a spus Lavrov.

În ciuda declarațiilor privind disponibilitatea de a purta discuții, reprezentanții ruși subliniază că operațiunile militare nu vor fi sistate pe durata vreunei eventuale runde de dialog. El a mai afirmat că Rusia rămâne deschisă la negocieri cu Ucraina, dar a repetat că nu va opri războiul pe durata acestora.

Anterior, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al liderului rus, Dmitri Peskov, a declarat că, dacă Zelenski doreşte cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova. În acelaşi timp, consilierul lui Putin, Iurii Uşakov, a declarat că problema deplasării liderului rus la summitul G20 nu a fost încă discutată.

Locația eventualelor negocieri rămâne un punct major de dispută între cele două părți. Ucraina a propus în repetate rânduri, în ultimii ani, o întâlnire personală între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin pe un teritoriu neutru, pentru negocieri privind încetarea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, Rusia refuză în mod constant această propunere, sugerând o întâlnire doar la Moscova.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să participe la summitul G20 de la Miami (SUA), în decembrie, şi să se întâlnească acolo cu liderul rus Vladimir Putin, dacă acesta va participa, de asemenea, la întâlnire.