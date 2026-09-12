Războiul din Ucraina rămâne într-un punct critic, iar liderul de la Kiev atrage din nou atenția asupra intențiilor reale ale Moscovei. Liderul ucrainean consideră că planurile Kremlinului nu s-au schimbat de la începutul invaziei și că presiunea internațională rămâne esențială pentru menținerea suveranității țării sale, conform CBC.

Liderul ucrainean a oferit clarificări privind situația de pe front și viziunea sa asupra evoluției conflictului într-o intervenție recentă. Această poziție a fost exprimată într-un interviu acordat pentru sursa citată, unde președintele a subliniat că miza actuală depășește granițele regionale.

„Putin vrea să ocupe întreaga Ucraină. Și o va face dacă nu suntem suficient de puternici, dacă lumea este obosită și dacă nu avem garanții de securitate. Ce fel de garanții? Să nu fiu nevoit să mă tem că ne va ocupa mâine, pentru că el nu-și va schimba niciodată obiectivele”, a spus Zelenski.

Deși conflictul militar este extrem de dur dureros, conducerea de la Kiev își exprimă disponibilitatea de a explora toate căile diplomatice care ar putea duce la încetarea ostilităților. Dialogul direct este văzut ca o metodă necesară, chiar dacă este dificil de acceptat din punct de vedere personal.

„Sunt dispus să mă așez la masa negocierilor cu el. Nu că aș vrea asta – pentru că ar fi mai bine să stau cu familia mea, având în vedere că el este inamicul. De ce să vorbești cu inamicul? De dragul unui rezultat care ne-ar putea apropia de pace”, a spus Zelenski.

În ceea ce privește opțiunea militară, președintele Ucrainei a vorbit despre dificultățile majore pe care le presupune înfrângerea completă a armatei ruse. Evaluările tactice arată că orice avans teritorial implică sacrificii umane imense, un factor crucial în deciziile strategice ale Kievului.

„Este dificil să învingi Rusia, deoarece pierzi oameni în timpul unei ofensive. Totul ține de numărul pierderilor. Acesta este costul și este îngrozitor să vorbești despre un preț atât de mare în secolul XXI”, a spus el.