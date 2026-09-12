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Trupele lui Putin au lovit o zonă rezidențială din Zaporojie. Trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite

Trupele lui Putin au lovit o zonă rezidențială din Zaporojie. Trei persoane au murit, iar alte trei au fost răniteZaporojie. Sursa foto: x.com
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Din cuprinsul articolului

Atacurile rusești asupra orașelor Zaporojie și Krivoi Rog s-au soldat cu trei morți și trei răniți, potrivit autorităților ucrainene. În Zaporojie, o dronă a lovit o locuință dintr-o zonă rezidențială, iar în Krivoi Rog o întreprindere industrială a fost ținta unui atac, potrivit Ukrinform.

O dronă a lovit o zonă rezidențială din Zaporojie

Două persoane au murit în urma atacului asupra orașului Zaporojie, după ce o dronă rusească a lovit o casă dintr-o zonă rezidențială. Locuința a fost distrusă, iar în zonă au izbucnit incendii.

Ivan Fedorov, copreședintele Consiliului Regional de Apărare din Zaporojie, a anunțat pe Telegram primele informații despre atac și despre posibilitatea ca persoane să fie prinse sub dărâmături.

„O casă a fost distrusă, iar oameni ar putea fi blocați sub dărâmături: acestea sunt consecințele preliminare ale atacului inamic asupra orașului Zaporojie”, se arată în mesaj

Două persoane au fost scoase de sub dărâmături

Ulterior, Fedorov a anunțat că două persoane au fost scoase de sub dărâmăturile casei distruse. Medicii au început să le examineze pentru a stabili dacă au suferit răni grave.

„Două persoane au fost scoase de sub dărâmăturile casei distruse din Zaporojie. Medicii îi examinează în prezent pe cei răniți”, a scris el.

Bilanțul a fost actualizat ulterior, după ce una dintre persoanele rănite a murit.

„Din păcate, una dintre persoanele rănite în atacul inamic asupra orașului Zaporojie a decedat”, a scris Fedorov.

Atacul din Zaporojie a făcut două victime

Ulterior, oficialul ucrainean a anunțat că numărul morților în urma atacului a crescut. O altă persoană a fost rănită.

„O femeie de 64 de ani și un bărbat de 37 de ani au fost uciși. O femeie de 59 de ani a fost rănită”, se precizează în mesajul de pe Telegram.

O întreprindere din Krivoi Rog a fost lovită

Un alt atac rusesc a avut loc în Krivoi Rog, în regiunea Dnipropetrovsk. Forțele rusești au lovit o întreprindere industrială, iar o persoană a murit și alte două au fost rănite.

Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, a anunțat atacul pe Telegram.

„Inamicul a lovit o întreprindere industrială din Krivoi Rog. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite”, se arată în mesaj.

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