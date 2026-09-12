Procesul diplomatic destinat opririi războiului dintre Ucraina și Rusia ar putea intra într-o nouă fază decizională. Jared Kushner, emisarul și ginerele președintelui american Donald Trump, a subliniat că speră să prezinte măsuri concrete pentru încheierea ostilităților într-un interval scurt de timp, conform AFP.

„Sper cu adevărat că voi putea anunţa în câteva săptămâni care vor fi următoarele etape. Şi să sperăm că asta ne va apropia de un drum înainte”, a declarat Kushner la forumul Ialta European Strategy de la Kiev, în cadrul unei intervenții prin videoconferință ale cărei declarații au fost transmise sub embargo.

Eforturile de relansare a dialogului au inclus deplasări recente ale trimișilor speciali ai administrației americane. Jared Kushner și Steve Witkoff au vizitat ambele capitale implicate în conflict pentru a discuta opțiunile de stabilizare a regiunii și de oprire a confruntărilor militare desfășurate pe parcursul ultimilor ani.

„Este vorba despre probleme teribil de complexe. Dar cred că avansăm în continuare. Cred că angajamentul celor două părţi a fost foarte constructiv şi pozitiv”, a declarat Kushner.

În cadrul aceluiași eveniment, emisarul american a susținut că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi deschis către identificarea unei soluții politice, afirmație privită cu scepticism de auditoriul prezent la conferință.

Până în prezent, rundele succesive de discuții organizate în ultimul an au generat rezultate limitate, axate în principal pe schimburi de prizonieri. Divergențele majore persistă în privința statutului regiunilor aflate sub ocupație, ambele părți menținându-și pozițiile ferme fără a ajunge la un compromis privind teritoriile revendicate de Moscova.

„Vom reveni când vom avea ceva de discutat, când va fi necesar”, a mai spus Kushner la forumul de la Ialta. Diplomatul american a catalogat vizita în capitala ucraineană drept o experiență deosebită, remarcând spiritul de rezistență al populației locale. „Călătoreşti într-un oraş şi vorbeşti cu oameni diferiţi cu care ai şansa să interacţionezi. Rezilienţa este incredibilă”, a adăugat el.

Totodată, emisarul și-a exprimat satisfacția pentru încetarea temporară a focului, un armistițiu de trei zile convenit pe durata deplasării delegației americane. Cu toate acestea, la scurt timp după încheierea pauzei operaționale, atacurile cu drone și rachete asupra Kievului au fost reluate, provocând din nou victime civile și pagube materiale semnificative.