Zeci de zboruri către România, anulate. Aeroportul e tranzitat de mii de români

Mai multe zboruri Ryanair programate vineri pe Aeroportul Bruxelles-Charleroi Sud au fost anulate, printre acestea aflându-se și zboruri spre sau dinspre București și Cluj-Napoca. Potrivit Brussels Times, perturbările sunt provocate de greva controlorilor de trafic aerian, care opresc lucrul în fiecare noapte, între orele 22:00 și 08:00, iar acțiunea este programată să continue aproape o lună.

Aeroportul din Charleroi este unul dintre cele mai folosite de românii care călătoresc spre sau dinspre Belgia, astfel că efectele protestului se resimt și asupra curselor către România.

Printre zborurile afectate vineri se află cursa Charleroi – Cluj, care trebuia să decoleze la ora 06:35, precum și zborul Cluj-Napoca – Charleroi, programat să ajungă în Belgia la ora 12:00.

Pe lista curselor afectate apar și zborurile dintre București și Charleroi. Cursa București – Charleroi avea aterizarea programată la ora 22:55, iar aeronava care urma să plece din Charleroi spre București trebuia să decoleze la ora 16:50.

Pe tabela online a Aeroportului Charleroi, zborurile operate de Wizz Air nu figurau vineri ca fiind anulate.

Cursele companiei care au plecat de pe aeroportul belgian în cursul dimineții au înregistrat însă întârzieri la decolare de peste o oră.

În jurul orei 11:30, pe tabela aeroportului figurau doar două curse anulate pe ruta Charleroi – Istanbul, acestea fiind operate de Pegasus.

Situația zborurilor poate suferi însă modificări pe parcursul zilei, în condițiile în care companiile aeriene își adaptează programul la intervalele în care controlorii de trafic încetează activitatea.

Controlorii de trafic aerian de la Aeroportul Charleroi au început protestul miercuri, la ora 22:00. Potrivit programului anunțat, aceștia intenționează să oprească activitatea în fiecare noapte, de la ora 22:00 până la ora 08:00 în dimineața următoare.

Greva este programată să continue până pe 10 octombrie inclusiv, ceea ce înseamnă că perturbările pot afecta programul aeroportului timp de aproape o lună.

Chiar dacă acțiunea sindicală se desfășoară pe timpul nopții, efectele pot apărea și în afara intervalului propriu-zis de grevă, deoarece programul aeronavelor trebuie reorganizat astfel încât acestea să nu ajungă sau să plece în perioadele în care activitatea controlorilor este suspendată.

Problemele au fost vizibile și joi, când numeroase zboruri programate pe aeroportul belgian au fost eliminate din program. În cursul dimineții au fost anulate nouă plecări și nouă sosiri.

Alte 12 curse care urmau să plece de la Charleroi și 12 zboruri programate să aterizeze pe aeroport au fost anulate în cursul serii. Potrivit informațiilor afișate de aeroport, toate cursele afectate erau operate de Ryanair, compania aeriană cu cea mai mare prezență pe Aeroportul Bruxelles Sud-Charleroi.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că operatorii aerieni încearcă să reducă efectele grevei asupra pasagerilor.

Una dintre soluțiile folosite este modificarea programului astfel încât aeronavele care au baza la Charleroi să poată reveni pe aeroport înainte de ora 22:00, când începe în fiecare seară oprirea activității controlorilor de trafic. Greva nocturnă urmează să continue până pe 10 octombrie, astfel că programul zborurilor de pe Aeroportul Charleroi poate fi afectat și în următoarele săptămâni.