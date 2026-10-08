Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Sistemul de pensii private, componenta structurală a economiei românești

Sistemul de pensii private din România continuă să câștige în profunzime, în relevanță economică și, poate cel mai important, în capacitatea de a construi capital pe termen lung.

La finalul lunii iunie 2026, activele totale administrate de fondurile de pensii private au ajuns la 246,2 miliarde de lei, cu 39% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, echivalentul a 12,35% din PIB. Dincolo de amploarea acestei creșteri, cifra vorbește despre maturizarea unui sistem care a devenit una dintre cele mai importante surse de capital instituțional din economia românească.

Pilonul II concentrează active de 237,4 miliarde de lei, iar Pilonul III a ajuns la 8,78 miliarde de lei. În același timp, numărul total al participanților a urcat la 9,64 milioane, ceea ce arată că dimensiunea financiară a sistemului este însoțită de o bază socială tot mai largă.

Există însă o perspectivă pe care o consider esențială atunci când vorbim despre pensiile private. Aceste fonduri funcționează într-un orizont investițional de zeci de ani, iar evaluarea activelor la prețurile pieței poate genera, firesc, perioade de volatilitate pe termen scurt. Istoria ultimilor ani a arătat însă capacitatea sistemului de a traversa șocuri financiare succesive și de a-și păstra robustețea fundamentală.

Aproximativ 67% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 29% în acțiuni, cu o concentrare semnificativă asupra pieței financiare locale. Capitalul acumulat pentru pensiile viitoare participă astfel, încă de astăzi, la finanțarea economiei și la dezvoltarea pieței de capital.

Într-o societate care va trebui să răspundă tot mai serios provocării demografice, pensiile private trebuie privite dincolo de dinamica unui semestru sau de fluctuațiile unei piețe. Ele reprezintă o construcție de termen lung, bazată pe acumulare, disciplină investițională și încredere.

Iar poate acesta este cel mai relevant indicator al evoluției sistemului - faptul că, după aproape două decenii de dezvoltare, pensiile private au devenit deja o componentă structurală a economiei românești și unul dintre pilonii prin care economisirea de astăzi se transformă în securitate financiară pentru viitor.