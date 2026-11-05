Economie

ASF: Cum transformă inteligența artificială piețele financiare și ce provocări aduce pentru supravegherea acestora?

ASF: Cum transformă inteligența artificială piețele financiare și ce provocări aduce pentru supravegherea acestora?
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De la analiza datelor și administrarea portofoliilor până la tranzacționare și identificarea riscurilor, inteligența artificială deschide noi posibilități pentru sectorul financiar. Extinderea utilizării acestor tehnologii ridică însă întrebări importante privind transparența, responsabilitatea și protecția investitorilor.

Pe 12 noiembrie, în cadrul Forumului „Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est”, organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în colaborare cu Institutul de Studii Financiare - ISF, panelul „Inteligența artificială și piețele de capital” va aborda oportunitățile și riscurile asociate utilizării AI, precum și evoluția cadrului european de reglementare.

Dezbaterea va reuni specialiști din domeniul tehnologiei, al consultanței și al supravegherii financiare, pentru a analiza modul în care inovația poate contribui la dezvoltarea unor piețe mai eficiente, transparente și sigure.

Mai multe detalii pe digitalfinance.asfromania.ro

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