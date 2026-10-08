Expoziție aniversară la București. Pictorul Horea Paștina, omagiat la împlinirea a 80 de ani

Institutul Cultural Român (ICR) organizează, în colaborare cu Galeria Romană, o expoziție aniversară dedicată pictorului Horea Paștina, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Vernisajul este programat miercuri, 14 octombrie 2026, de la ora 18:00, la sediul ICR din București. Cu această ocazie, artistul va fi distins cu un premiu pentru contribuția sa la artele plastice românești.

Institutul Cultural Român a anunțat organizarea expoziției „HOREA PAȘTINA 80”, eveniment care va reuni o selecție de lucrări realizate de pictor de-a lungul carierei sale. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 14-22 octombrie 2026, la sediul instituției din Aleea Alexandru nr. 38.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Galeria Romană și face parte din seria evenimentelor culturale dedicate artistului în anul în care împlinește opt decenii de viață.

Cu prilejul expoziției aniversare, Institutul Cultural Român îi va acorda pictorului Premiul pentru merite deosebite în creația artistică și pentru contribuția semnificativă la patrimoniul artelor plastice românești.

Evenimentul aduce în fața publicului lucrări reprezentative pentru activitatea sa, desfășurată pe parcursul a peste cinci decenii.

Pictura lui Horea Paștina se caracterizează prin forme simple, atenție acordată luminii și o componentă spirituală prezentă în numeroase lucrări.

Artistul a abordat frecvent subiecte inspirate din natură, obiecte obișnuite și elemente geometrice. Acestea sunt redate prin compoziții în care expresia vizuală este redusă la elementele considerate esențiale.

Născut în 1946, Horea Paștina este pictor și membru fondator al grupului Prolog, cunoscut pentru activitatea sa în arta contemporană românească.

Artistul a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București și a participat, de-a lungul carierei, la numeroase expoziții individuale și colective, organizate atât în România, cât și în străinătate.

Lucrările sale sunt construite în jurul relației dintre formă, culoare și lumină. În creația sa apar constant teme legate de natură, obiectele cotidiene și raportul dintre realitatea vizibilă și dimensiunea spirituală.

Horea Paștina și-a dezvoltat un stil artistic propriu, în care compozițiile simple și utilizarea atentă a culorilor ocupă un loc important. Expoziția aniversară de la Institutul Cultural Român reunește o selecție de lucrări care ilustrează aceste caracteristici ale operei sale.

Expoziția se va deschide miercuri, 14 octombrie 2026, odată cu vernisajul programat la ora 18:00.

Publicul va putea vedea lucrările până pe 22 octombrie, zilnic, între orele 10:00 și 17:00, la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, București.

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Galeria Romană, și beneficiază de participarea Editurii Addendum.