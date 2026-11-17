Scrutinul legislativ din 3 noiembrie 2026 a reconfigurat fundamental arhitectura de putere de la Washington. Victoria categorică a democraților – care au preluat controlul atât în Camera Reprezentanților (depășind confortabil pragul de 218 de mandate), cât și în Senat (56 de locuri din 100) – nu a fost doar un vot de blam intern, ci și un referendum asupra costurilor decontate de americanul de rând, la el acasă și aventurile externe ale administrației Trump.

Pentru următorii doi ani, până la alegerile prezidențiale din 2028, Casa Albă se va confrunta cu un legislativ ostil, capabil să transforme un președinte obișnuit să guverneze prin decrete într-un ,,leu bătrân cu dinții tociți’’. M-am inspirat pentru această sintagmă dintr-o expresie a președintelui Trump, când vorbea de NATO – în contextul când aliații europeni nu au ajutat SUA în Iran – numind alianța ,,tigru de hârtie’’. Dacă America va pleca din organizație, clar…

Însă, ca să rămânem în familia felinelor – care a adoptat mulți lideri politici din lumea de azi – am recurs, metaforic desigur, la titlul unui film din 1968, Leul în iarnă, care i-a adus lui Peter O’Toole un binemeritat premiu Oscar. Aparent, nicio asemănare între Henric al II-lea al Angliei, jucat de O’Toole, și Donald Trump. Doar aparent …

Filmul este ceva, iar lumea reală, altceva. Să revenim deci la ale noastre, pe pământ. Știm că alegătorul american votează, prin tradiție, uitându-se în portofel, iar în noiembrie 2026 două dosare externe au lovit direct puterea de cumpărare a cetățeanului. Primul a fost declanșarea războiului din Golf în februarie 2026 (Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului) și blocarea Strâmtorii Ormuz, evenimente care au propulsat barilul de petrol peste pragul psihologic de 100 de dolari și au reaprins spirala inflaționistă.

Al doilea a fost dogmatismul tarifar al lui Donald Trump. Impunerea taxelor vamale generalizate (Secțiunea 301) de 10–12,5% pentru peste 80 de state și de 50% pentru bunurile canadiene a adăugat peste 1.100 de dolari la cheltuielile anuale ale unei gospodării americane medii. Această dublă lovitură economică a erodat baza electorală a republicanilor exact acolo unde Trump se considera invincibil. Despre aceste lucruri am mai scris săptămâna trecută, când am analizat dimensiunea și rațiunile victoriei democraților. Acum, voi încerca să realizez o radiografie a efectelor acestei victorii asupra politicii externe americane și a relației cu România. Deci, nu ratați concluziile ...

Odată cu instalarea celui de-al 120-lea Congres în ianuarie 2027, principala armă a majorității democrate va fi controlul asupra alocărilor financiare (the power of the purse). Fondurile destinate operațiunilor militare din Orientul Mijlociu vor fi ajustate în minus, mai ales în contextul în care președintele însuși a declarat recent că războiul cu Iranul este „aproape încheiat”, cerând totodată Israelului și statelor din Golf - deocamdată retoric - să ramburseze o parte din costurile intervenției americane. Însă, ar mai fi ceva. O asemenea reducere bugetară va declanșa o bătălie surdă cu influentele grupuri de lobby pro-israeliene, active în ambele tabere politice.

Aici se impune o precizare. Anticipând poziția noului Congres,Trump încearcă să transforme costurile războiului într-o datorie a aliaților pe care America susține că i-a apărat, inclusiv Israelul, care a fost el însuși participant direct la război. Este o schimbare de ton semnificativă în relația SUA cu aliații săi din Golf dar și o încercare de a tempera ofensiva ulterioară a unui legislativ ostil.

În paralel, Ucraina va beneficia de o finanțare ceva mai consistentă decât în primii doi ani ai mandatului Trump, fără a mai atinge anvergura pachetelor de asistență din epoca Biden. Dar în chestiunea ucraineană, nu banii par să fie problema, ci atitudinea politico-diplomatică a președintelui. Vom vedea de ce ...

Constrângerile financiare nu îl vor împiedica pe Donald Trump să își exercite prerogativele constituționale în dialogul direct cu adversarii politici din Congres. Vom asista în continuare la inițiative unilaterale în relația cu Vladimir Putin – pe modelul summitului din Alaska sau al controversatului acord din octombrie 2026 privind ridicarea temporară a sancțiunilor pentru importul de motorină rusească – ori la negocieri tranzacționale cu Xi Jinping. Sau trilaterale, cu amândoi odată, cum va fi în China, la Shenzen. Dar despre asta, vom mai vorbi ...

Diferența majoră o vor face însă comisiile de anchetă ale Congresului. Citațiile și audierile publice care îi vor viza pe oamenii-cheie din anturajul prezidențial, în frunte cu Secretarul de Război, Pete Hegseth, vor scoate la lumină mecanismele reale ale deciziilor de la Casa Albă. Costul politic al acestor dezvăluiri nu va fi plătit doar de actualul președinte, ci va greva șansele candidatului republican în cursa din 2028. Bătălia democraților este doar aparent cu Trump și ai lui. În realitate, miza este alegerea viitorului președinte.

Una dintre cele mai grave vulnerabilități doctrinare ale administrației Trump rămâne substituirea strategiei de securitate națională cu relațiile personale ale președintelui. Opoziția democrată, susținută sotto voce de aripa tradiționalistă a republicanilor, va acuza tot mai vocal faptul că fascinația lui Trump pentru „oamenii puternici” de la Moscova și Beijing a blocat adoptarea unor măsuri ferme, de descurajare – în special în raport cu China, adevăratul rival sistemic al Statelor Unite. Când politica externă intră în siajul chimiei personale dintre lideri, predictibilitatea și credibilitatea alianțelor americane sunt puse sub semnul întrebării și devin monedă de schimb.

Noua majoritate din Congres are la dispoziție un arsenal redutabil de investigații privind conflictele de interese - unele fără precedent în istoria modernă a SUA – legate de membri ai administrației sau ai familiei președintelui:

Fondurile rezultate din comercializarea petrolului venezuelean: gestionarea mai puțin transparentă a sutelor de milioane de dolari rezultate din vânzarea petrolului confiscat din Venezuela, după reținerea lui Maduro.

Aeronava prezidențială din Qatar: împrejurările și implicațiile de securitate ale acceptării și utilizării luxosului Boeing 747 donat de Qatar pentru a servi drept Air Force One, un gest care ridică semne de întrebare majore sub incidența clauzei constituționale privind ,,cadourile’’ primite din străinătate. Averea familiei Trump: mecanismele financiare, contractele externe și vehiculele investiționale prin care familia prezidențială și-a sporit averea cu aproximativ două miliarde de dolari pe durata exercitării mandatului – o premieră absolută la vârful statului american.

Cu siguranță, Senatul - cu majoritate democrată - se va pronunța și în legatură cu numirile în funcții executive, cu audieri și campanii de presă adiacente, menite să evidențieze modul cum unele persoane au ajuns în posturi importante: Kash Patel la FBI, RFK jr la Sănătate sau mai sus pomenitul Pete Hegseth, la Război.

Toate acestea și multe altele - duse la extrem din punct de vedere propagandistic - vor constitui o lovitură pentru Partidul Republican în alegerile prezidențiale din 2028.

Nu se poate exclude ca în Camera Reprezentanților să se coaguleze o nouă mișcare privind destituirea președintelui. S-a mai întâmplat de două ori până acum și de fiecare dată a fost achitat în Senat. Așa s-ar întâmpla și acum. Va fi imposibil să convingă 11-12 senatori republicani să li se alăture democraților pentru a atinge majoritatea de două treimi. S-ar consuma prea multă energie politică pentru a se ajunge la un nou triumf al domnului Trump.

În 2022, senatorul republican Marco Rubio și colegul său democrat Tim Kaine din Virginia inițiau legea istorică prin care se interzice oricărui președinte să retragă unilateral Statele Unite din NATO, fără aprobarea Senatului. Ironia istoriei face ca astăzi, din postura de secretar de Stat, același Marco Rubio să fie arhitectul gestionării relației transatlantice sub un președinte profund sceptic față de aliații europeni.

Deși numele lui Rubio este vehiculat tot mai insistent ca posibil candidat al Partidului Republican pentru 2028, marea întrebare a perioadei 2026–2028 este dacă el va reuși să tempereze impulsurile izolaționiste ale lui Donald Trump. Vor fi doi ani extrem de dificili pentru capitalele europene. Totuși, elementul de stabilitate vine dinspre Capitoliu: în ambele Camere ale Congresului se cristalizează o majoritate transatlantică bipartizană solidă, capabilă să acționeze ca o contrapondere instituțională la imprevizibilitatea Casei Albe. Modul cum va pendula Marco Rubio în ,,triunghiul’’: Capitoliu, Casa Albă, candidatură va fi foarte interesant. De manual chiar... pentru viitor.

Analizând profilul lui Marco Rubio, nu poate fi exclusă o inițiativă majoră în emisfera vestică, vizând direct Cuba, țara natală a părinților săi. I se cunoaște aversiunea față de regimul de la Havana și faptul că până acum doar a vorbit, dar nu a făcut nimic...

Într-un mandat prezidențial limitat pe plan intern de un Congres ostil, politica față de Havana oferă un teren fertil pentru o acțiune în forță, cu puternică încărcătură simbolică și electorală în Florida. Pentru americani, Cuba înseamnă mult mai mult decât Venezuela. O eventuală ofensivă diplomatică sau economică menită să forțeze o schimbare de regim în insula vecină ar reprezenta atât încununarea crezului politic al lui Rubio, cât și o platformă excelentă de lansare pentru ambițiile sale prezidențiale din 2028.

Privind de la București, rezultatul alegerilor americane din 3 noiembrie ne plasează într-un veșnic și confortabil paradox: România nu a pierdut mare lucru prin înfrângerea republicanilor, dintr-un motiv cât se poate de simplu – nu a reușit niciodată să se apropie cu adevărat de „nucleul dur” din jurul lui Donald Trump și al mișcării MAGA, în pofida pelerinajelor festive și a fotografiilor de grup făcute pe holurile cluburilor din Florida și chiar la Departamentul de Stat al lui Marco Rubio.

Dar, la fel de adevărat, Bucureștiul nu are motive să jubileze odată cu revenirea democraților la cârma Congresului, întrucât nici în tabăra lor nu a cultivat relații de substanță. În ambele cazuri, deviza neoficială a diplomației noastre pare să fi fost resemnatul „atâta s-a putut, dar nu ne-am aliniat cu niciunii. Deci, e ok”.

De aceea, celebrul clișeu autohton, recitat cu aer doct de toți demnitarii dâmbovițeni – „noi suntem în relații excelente cu toți, și cu republicanii, și cu democrații” –, merită tradus, în sfârșit, în limba română reală: „nu avem relații apropiate nici cu unii, nici cu alții. Suntem prietenii tuturor și prioritatea nimănui”.

Pentru că, într-un Washington măcinat de lupte interne și reconfigurări strategice, România riscă să rămână exact ceea ce a fost în ultimii ani: un spectator politicos, care aplaudă din rândul din spate, convins că simpla prezență în sală ține loc de influență.