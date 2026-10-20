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Expoziție colectivă de pictură și sculptură: GRĂDINI – CERURI – ZIDIRI 

Expoziție colectivă de pictură și sculptură: GRĂDINI – CERURI – ZIDIRI Expoziție la MȚR, 23 octombrie – 14 decembrie 2026. sursa: EVZ
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Din cuprinsul articolului

Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește, în perioada 23 octombrie – 14 decembrie 2026, în Sălile “Tancred Bănățeanu și Irina Nicolau”, expoziția de pictură și sculptură “Grădini – Ceruri – Zidiri„, un proiect coordonat și prezentat de artistul Ștefan Râmniceanu, realizat în colaborare cu Galeria Romană.

Deschiderea expoziția va avea loc vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 17.30, în Studioul Horia Bernea.

Cinci mari artiști români, pictură și sculptură

Expoziția îi reunește pe Constantin Flondor, Horea Paștina, Ștefan Râmniceanu, Mircea Roman și Mihai Sârbulescu, artiști pentru care pictura și sculptura devin spații ale întâlnirii dintre văzut și nevăzut, dintre materia lumii și ceea ce se află dincolo de ea.

“Grădini – Ceruri – Zidiri” este, înainte de toate, o invitație la contemplare. Titlul însuși așază în același câmp trei dimensiuni esențiale ale experienței umane: grădina, ca loc al începutului, al vieții și al apropierii de lumea sensibilă; cerul, ca deschidere către transcendență; și zidirea, ca gest al omului de a întemeia, de a păstra și de a transmite.

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În lucrările celor cinci artiști, realitatea imediată nu este niciodată doar ceea ce se vede. Un fragment de natură, o grădină, o floare, un trup, un obiect sau o suprafață picturală pot deveni purtătoare ale unei taine.

Mărturii despre artă

Constantin Flondor vorbește despre pictură ca despre un dialog cu credința, în care materialitatea lumii devine un pretext pentru trecerea către o realitate trans-fizică, iar fragmentul poate deschide către o totalitate care nu se lasă cuprinsă în mod direct.

Constantin Flondor 2022

Pictorul Constantin Flondor, la Galeria Romană. Sursă: EvZ

Pentru Horea Paștina, gestul picturii se așază sub semnul ascultării și al privirii, al lucrului de fiecare zi și al tăcerii. Cerul și pământul, crucea, cuvântul, nașterea și învierea alcătuiesc un univers în care pictura devine o formă de mărturisire și de căutare a liniștii.

În viziunea lui Ștefan Râmniceanu, arta nu se poate desprinde de memoria sa istorică și de dimensiunea spirituală. Pictura devine un spațiu al introspecției și al transfigurării, iar zidirea capătă sensul dăinuirii, al cetății omului și al urmelor pe care timpul le lasă asupra materiei.

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Mihai Sârbulescu, pictor. Sursa: EVZ

Sculptura lui Mircea Roman aduce în acest dialog forța volumului și a trupului, într-o permanentă tensiune între materie, mișcare și expresie. În lucrarea dedicată „Luptei lui Iacob cu îngerul", artistul urmărește nu atât reprezentarea unei lupte, cât starea rămasă după încheierea ei, într-o construcție dominată de dialectica volumelor.

La Mihai Sârbulescu, culoarea și forma sunt chemate să redea concretul lumii, în multiplicitatea și particularitatea lui. Culoarea nu este o abstracțiune, ci se manifestă în nesfârșitele ei chipuri, în felul în care natura și pictura ne obligă să privim mai atent.

O întâlnire a sensibilităților artistice

Împreună, lucrările propun un parcurs în care grădina, cerul și zidirea nu sunt doar teme, ci devin forme ale unei întrebări mai adânci despre lume, memorie, credință, materie și spirit. Expoziția se înscrie astfel într-un teritoriu în care arta nu oferă neapărat răspunsuri, ci deschide locuri pentru privire, tăcere și contemplare. O lume în care ceea ce este văzut poate deveni semn, iar forma poate păstra în ea un înțeles care depășește imediatul.

“Grădini – Ceruri – Zidiri” poate fi privită ca o întâlnire între cinci sensibilități artistice și, totodată, ca o meditație asupra picturii și sculpturii ca forme de mărturie și de transfigurare.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 23 octombrie – 14 decembrie 2026, în Sălile Tancred Bănățeanu și Irina Nicolau, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00. În colaborare cu Galeria Romană, București.

Parteneri media: Catena pentru Artă, Fildas Art, Senso Arte, Evenimentul Zilei, Capital, Intell News, Modernism, Agenția de carte, Ultima Oră, Curatorial, Empower Artists, TVR Cultural (Jurnal cultural), Ceaşca de cultură, Propagarta.

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