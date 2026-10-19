Accesul la Muzeul Luvru din Paris a fost blocat luni dimineață, 19 octombrie 2026, de aproximativ 50 de studenți care au organizat o acțiune de solidaritate cu mișcarea liceenilor și au denunțat ceea ce au numit „represiune polițienească”, potrivit TF1 Info.

Protestul are loc la exact un an de la jaful din 19 octombrie 2025, care a provocat o criză majoră în administrarea celui mai vizitat muzeu din lume.

Informațiile despre blocaj au fost confirmate de conducerea instituției și de reprezentanți ai sindicatelor. Acțiunea a afectat accesul vizitatorilor, iar sindicatul CGT a transmis că muzeul urma să rămână închis cel puțin până la prânz.

Protestul a fost organizat de studenți ai Școlii Luvrului, instituție de învățământ superior specializată în istoria artei, arheologie, antropologie și muzeologie. Potrivit conducerii muzeului, acțiunea nu a vizat în mod direct instituția, ci a folosit spațiul acesteia pentru a atrage atenția asupra revendicărilor sociale.

„Suntem mândri să vă anunțăm că blocăm cel mai mare muzeu din lume”, se arată într-un fluturaș consultat de AFP și afișat în apropierea muzeului.

La mobilizare au participat și studenți de la Școala de Arte Frumoase, potrivit sindicatului CFDT. Organizatorii și-au prezentat demersul drept parte a unei mișcări mai ample pentru dreptul la educație, muncă și condiții de trai decente.

Acțiunea de la Luvru are loc pe fondul protestelor liceenilor începute la jumătatea lunii septembrie. Studenții și-au exprimat sprijinul pentru această mișcare și au denunțat intervențiile poliției, fără să limiteze revendicările la o singură măsură sau la o problemă specifică muzeului.

👀🇫🇷 NEGŘI v Paříži dorazili až k Louvru. Jeden z hlavních symbolů Francie je v ohrožení. V Louvru jsou uloženy stovky nejvýznamnějších uměleckých děl, mezi nimiž jsou Mona Lisa, Venuše Mélská a další. Jejich hodnota může dosahovat desítek miliard dolarů. Pohled na Paříž z ptačí perspektivy je děsivý, francouzskou metropoli zahalují hustá mračna kouře. Místní média mezitím informují o smrti jednoho z protestujících. Lékaři u něj diagnostikovali srdeční a dýchací zástavu. Příčina není upřesněna. Francouzská federace obchodu a distribuce uvedla, že nepokoje způsobily podnikům v zemi škody ve výši stovek milionů eur. Podle France Info bylo poškozeno přibližně 1 500 obchodních provozoven. — Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) October 18, 2026

Blocajul a avut loc și la două zile după o mobilizare națională împotriva creșterii costului vieții, care a degenerat în incidente în mai multe orașe din Franța, potrivit informațiilor publicate de AFP.

Mesajul studenților a pus accentul pe condițiile în care tinerii pot studia, munci și trăi. În acest context, Luvru a devenit un spațiu simbolic pentru transmiterea revendicărilor, datorită vizibilității sale internaționale.

Data protestului coincide cu împlinirea unui an de la jaful din 19 octombrie 2025, eveniment care a pus sub presiune conducerea muzeului și a readus în discuție securitatea instituției. În lunile care au urmat, activitatea Luvrului a fost afectată în mai multe rânduri de greve ale personalului.

Sindicatele au cerut îmbunătățirea condițiilor de muncă și a salariilor. Potrivit informațiilor furnizate de News.ro, preavizul de grevă depus de organizațiile sindicale în decembrie 2025 nu fusese retras oficial la momentul publicării articolului, în lipsa unui acord final cu Ministerul Culturii din Franța.

Aceste tensiuni au contribuit la perturbarea repetată a accesului publicului și au menținut presiunea asupra administrației muzeului.

Potrivit CGT, închiderea era estimată să dureze cel puțin până la ora 12:00, ora locală. Informațiile disponibile în relatarea AFP nu precizează însă ora exactă la care accesul vizitatorilor a fost reluat.