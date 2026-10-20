România devine lider în Uniunea Europeană la creșterea lucrărilor de construcții - Eurostat
- Nicolae Comănescu
- 20 octombrie 2026, 18:08
România a urcat pe prima poziție în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere al lucrărilor de construcții, înregistrând un avans anual record de 39% în luna august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această performanță plasează țara noastră în fruntea clasamentului european, alături de state precum Ungaria și Finlanda, conform ultimelor date publicate de oficiul de statistică al Uniunii Europene - eurostat.
La nivelul întregului bloc comunitar, media de creștere a fost de doar 2,6%, în timp ce zona euro a consemnat un avans modest de 1,4%, semnalând o dinamică mult mai accelerată a șantierelor românești față de restul continentului.
România devine lider în Uniunea Europeană la creșterea lucrărilor de construcții - Eurostat
Potrivit raportului publicat de instituția europeană, evoluția sectorului a fost extrem de eterogenă pe parcursul lunii august, cu creșteri puternice în unele state și contracții notabile în altele:
„Cele mai mari creşteri anuale ale lucrărilor de construcţii au fost înregistrate în România (39%), Ungaria (22%) şi Finlanda (12,7 ). Cele mai mari scăderi au fost observate în Franţa (7,8% ), Slovacia (4,9%) şi Spania (4,3%), arată, marţi, Eurostat. La nivelul UE, a fost raportată o scădere de 4,1% în cazul construcţiilor de clădiri, dar şi o creştere de 2,8% pentru lucrările de construcţii de geniu civil şi de 2,9% în cazul lucrărilor speciale de construcţii.”
Ce spun datele analizei
De asemenea, analiza lunară indică o dinamică pozitivă și față de luna iulie 2026. În august, Ungaria a condus clasamentul lunar cu un salt de 14%, fiind urmată de Germania cu 9,3% și de România cu 7,2%. La polul opus, cele mai mari reculuri lunare au fost raportate în Slovenia (-5,1%), Slovacia (-4,9%) și Italia (-2,9%). Per total, producția în construcții, ajustată sezonier, a crescut cu 1,8% în zona euro și cu 2,0% în Uniunea Europeană.
Confirmarea venită de la Institutul Național de Statistică
Informațiile furnizate de Bruxelles vin să confirme datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică pentru piața națională. Potrivit INS, volumul lucrărilor de construcții din România a crescut semnificativ în august 2026 față de august 2025: cu 40,5% ca serie brută și cu 35,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Raportat strict la luna iulie 2026, volumul lucrărilor de construcții s-a majorat cu 1,6% ca serie brută și cu 7,2% ca serie ajustată.
Privind în ansamblu asupra primelor opt luni ale anului 2026, sectorul își menține o traiectorie puternic ascendentă. Comparativ cu perioada similară din 2025, s-a înregistrat un avans de 15,4% ca serie brută și de 11,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, confirmând soliditatea investițiilor în infrastructură și imobiliare de pe teritoriul național.