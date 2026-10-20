România a urcat pe prima poziție în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere al lucrărilor de construcții, înregistrând un avans anual record de 39% în luna august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această performanță plasează țara noastră în fruntea clasamentului european, alături de state precum Ungaria și Finlanda, conform ultimelor date publicate de oficiul de statistică al Uniunii Europene - eurostat.

La nivelul întregului bloc comunitar, media de creștere a fost de doar 2,6%, în timp ce zona euro a consemnat un avans modest de 1,4%, semnalând o dinamică mult mai accelerată a șantierelor românești față de restul continentului.

Potrivit raportului publicat de instituția europeană, evoluția sectorului a fost extrem de eterogenă pe parcursul lunii august, cu creșteri puternice în unele state și contracții notabile în altele:

„Cele mai mari creşteri anuale ale lucrărilor de construcţii au fost înregistrate în România (39%), Ungaria (22%) şi Finlanda (12,7 ). Cele mai mari scăderi au fost observate în Franţa (7,8% ), Slovacia (4,9%) şi Spania (4,3%), arată, marţi, Eurostat. La nivelul UE, a fost raportată o scădere de 4,1% în cazul construcţiilor de clădiri, dar şi o creştere de 2,8% pentru lucrările de construcţii de geniu civil şi de 2,9% în cazul lucrărilor speciale de construcţii.”

De asemenea, analiza lunară indică o dinamică pozitivă și față de luna iulie 2026. În august, Ungaria a condus clasamentul lunar cu un salt de 14%, fiind urmată de Germania cu 9,3% și de România cu 7,2%. La polul opus, cele mai mari reculuri lunare au fost raportate în Slovenia (-5,1%), Slovacia (-4,9%) și Italia (-2,9%). Per total, producția în construcții, ajustată sezonier, a crescut cu 1,8% în zona euro și cu 2,0% în Uniunea Europeană.

Informațiile furnizate de Bruxelles vin să confirme datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică pentru piața națională. Potrivit INS, volumul lucrărilor de construcții din România a crescut semnificativ în august 2026 față de august 2025: cu 40,5% ca serie brută și cu 35,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Raportat strict la luna iulie 2026, volumul lucrărilor de construcții s-a majorat cu 1,6% ca serie brută și cu 7,2% ca serie ajustată.

Privind în ansamblu asupra primelor opt luni ale anului 2026, sectorul își menține o traiectorie puternic ascendentă. Comparativ cu perioada similară din 2025, s-a înregistrat un avans de 15,4% ca serie brută și de 11,7% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, confirmând soliditatea investițiilor în infrastructură și imobiliare de pe teritoriul național.