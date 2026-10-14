Prețurile petrolului au urcat miercuri, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală cu țiței, după informații despre atacuri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz. În paralel, gazele naturale tranzacționate pe piața europeană s-au menținut aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Evoluțiile din regiune sporesc incertitudinea pe piețele energetice, în timp ce investitorii urmăresc posibilele efecte ale conflictelor asupra transportului și livrărilor de combustibili.

Contractele futures pentru petrolul Brent, reperul internațional al pieței, au crescut cu aproximativ 1% miercuri dimineață, depășind 107 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 0,5%, ajungând la 94,64 dolari pe baril.

Creșterile au venit după informații potrivit cărora Iranul ar fi atacat două nave în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Orice perturbare a traficului prin această zonă poate afecta livrările internaționale și poate amplifica presiunile asupra prețurilor. În plus, tensiunile dintre rebelii houthi și Arabia Saudită adaugă un nou factor de risc pentru aprovizionarea cu țiței.

Arabia Saudită a anunțat miercuri că un atac asupra unei clădiri a companiei Aramco, situată în estul țării, a provocat un „incendiu de proporții limitate”.

Totodată, fragmente provenite de la rachete lansate de rebelii houthi și interceptate de sistemele de apărare au rănit patru persoane în capitala Riad.

Tensiunile geopolitice au menținut ridicate și prețurile gazelor naturale pe piața europeană. Contractele futures de referință tranzacționate la hubul olandez TTF se situau miercuri dimineață puțin peste 86 de euro pe megawatt-oră.

Nivelul este apropiat de maximul anterior de 87,44 euro pe megawatt-oră și se numără printre cele mai ridicate valori din ultimii patru ani.

Temerile privind disponibilitatea combustibililor și posibilele perturbări ale fluxurilor energetice contribuie la volatilitatea pieței. Evoluția prețurilor depinde, în continuare, de situația de securitate din regiune și de eventualele efecte asupra transportului internațional.

Piețele de acțiuni din Europa au început ședința de miercuri în teritoriu pozitiv, în pofida incertitudinilor de pe piața energiei.

Indicele Euro Stoxx 50 a avansat cu 0,3%, în timp ce indicele paneuropean Stoxx 600 a crescut cu 0,2%.

Principalii indici bursieri europeni au înregistrat câștiguri cuprinse între 0,1% și 0,6%. Indicele francez CAC 40 a urcat cu 0,5%, iar indicele spaniol IBEX 35 a consemnat o creștere de 0,6%.

Și indicii FTSE 100 din Marea Britanie, DAX din Germania, FTSE MIB din Italia și AEX din Țările de Jos au început ziua pe plus.

În Asia, direcția piețelor a fost mixtă, în condițiile în care interesul pentru companiile producătoare de cipuri și pentru sectorul inteligenței artificiale a susținut anumite acțiuni.

Indicele japonez Nikkei 225 și indicele Hang Seng din Hong Kong au crescut fiecare cu 0,5%.

În schimb, Shanghai Composite a scăzut cu 0,3%, indicele australian S&P/ASX 200 a pierdut 0,6%, iar indicele sud-coreean Kospi a coborât cu 1%.

Diferențele dintre evoluțiile burselor reflectă reacțiile distincte ale investitorilor la perspectivele economice și la oportunitățile oferite de sectoarele tehnologice.

Pe piața americană, principalii indici bursieri au încheiat ședința de marți cu variații reduse, rămânând aproape de nivelurile record.

Sezonul raportărilor financiare pentru trimestrul al treilea a început cu rezultate peste așteptările analiștilor pentru mai multe companii americane. Cu toate acestea, evoluțiile diferite ale acțiunilor au limitat mișcările indicilor.

S&P 500 a pierdut mai puțin de 0,1%, îndepărtându-se ușor de maximul istoric atins săptămâna trecută. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,3%, iar Nasdaq Composite a încheiat ședința cu un declin de 0,2%.

Acțiunile Goldman Sachs au urcat cu peste 4% la începutul tranzacțiilor, după ce banca a raportat un profit pentru perioada iulie-septembrie peste estimările pieței. Ulterior, titlurile au pierdut câștigurile inițiale și au încheiat ședința în scădere cu 0,2%.

Evoluțiile de pe piețele financiare arată că investitorii urmăresc simultan rezultatele companiilor și riscurile geopolitice. În sectorul energetic, evoluția conflictelor din Orientul Mijlociu și eventualele perturbări ale transporturilor maritime rămân factori importanți pentru direcția prețurilor petrolului și gazelor naturale.