Trump anunță că petrolul se va ieftini „curând”

Președintele american Donald Trump a vorbit despre aprovizionarea rafinăriilor cu petrolul din Orientul Mijlociu în contextul războiului din Iran, spunând că Statele Unite au scos „mai mult petrol prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele trei nopți decât în ​​orice alt moment din istoria Strâmtorii”, potrivit Fox News.

„Și vom ieși de acolo în curând”, a spus Trump în Texas, înainte de a adăuga că „prețurile petrolului scad extrem de repede”. „Totul în rest scade. Petrolul scade”, a adăugat el.

„Și am făcut totul pentru că a fost o operațiune mare care ar fi trebuit să fie făcută de foștii președinți timp de mulți ani. Ar fi trebuit făcută, dar nimeni nu a vrut să o preia”, a spus el.

Comandamentul Central al SUA a declarat că afirmațiile regimului din Iran privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz sunt „false” și arătând că ruta petrolieră rămâne deschisă în ciuda amenințărilor.

„Mai devreme astăzi, un general din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a afirmat în știrile din presă că «Strâmtoarea Hormuz este închisă» și că țara sa are «control deplin asupra acesteia». Acest lucru este FALS”, a declarat CENTCOM într-un comunicat pe X.

„Traficul funcționează normal prin Strâmtoarea Ormuz în acest moment, transportând mărfuri comerciale și resurse energetice, inclusiv 20 de milioane de barili de țiței”, a adăugat comandamentul.

Statele Unite și partenerii săi regionali controlează în mod clar strâmtoarea, a mai declarat CENTCOM.

Declarația a venit după ce Mohammadreza Naqdi, consilier al comandantului IRGC, a declarat că rutele de transport maritim prin Strâmtoarea Ormuz, considerate ilegale de Teheran, vor fi închise.

Potrivit agenției de știri de stat IRNA, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Esmaeil Baghaei, a declarat miercuri că Iranul și Omanul au ajuns la un acord „privind coordonatele geografice ale rutelor de tranzit sigure în Strâmtoarea Ormuz și modul în care acestea vor fi comunicate organismului internațional relevant”.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a salutat miercuri Operațiunea Epic Fury ca fiind un succes, spunând că regimul din Iran a fost „periculos de aproape” de a avea o armă nucleară și prezicând că prăbușirea economică a țării va forța Teheranul să ajungă la un acord cu SUA.

Vorbind la un eveniment de campanie pentru reprezentantul american Tom Barrett, Johnson a mai spus că apartenența sa la „Gang of Eight” îi oferă acces la unele dintre cele mai sensibile informări de informații ale guvernului federal.

„Operațiunea Epic Fury a fost un succes epic. Nu am avut de ales în această privință”, a spus Johnson.

„Sunt în Gang of Eight. Primesc cel mai înalt nivel de informare din guvernul federal. Am primit datele într-o informare bipartizană acolo, că Iranul era periculos de aproape de a avea o armă nucleară.”

„Așa că au trebuit să se ocupe de asta. Operațiunea Epic Fury a fost un succes epic, iar acum se apropie de sfârșit”, a adăugat el.

Johnson a spus că moneda iraniană nu valora aproape nimic și că regimul nu mai are active de vândut în întreaga lume.

„Economia lor este în colaps și se află într-o stare disperată”, a spus el, adăugând că „vor fi forțați să iasă din disperare să încheie un acord cu noi și să finalizeze acest lucru”.

„SUA a făcut munca grea acolo și toată lumea va trebui să ajute pentru a ne asigura că menținem pacea, că menținem comerțul și că ne asigurăm că jihadismul și terorismul nu sunt lăsate să continue și, cu siguranță, că nu au capacități nucleare.”