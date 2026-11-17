Ciulamaua de pui cu mămăligă este unul dintre preparatele apreciate ale bucătăriei românești. Cu un sos alb, cremos, carne fragedă și o mămăliguță caldă alături, această mâncare este potrivită pentru un prânz în familie. Rețeta se pregătește din ingrediente simple și nu necesită tehnici complicate.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

600 g carne de pui (pulpe sau piept)

1 ceapă

2 linguri de făină

200 ml smântână pentru gătit

2 linguri de ulei

2 căței de usturoi

700 ml supă de pui sau apă

Sare și piper, după gust

Pătrunjel proaspăt

Ingrediente pentru mămăliguță

250 g mălai

1 litru de apă

1 linguriță de sare

Pentru început, spală carnea de pui și pune-o la fiert într-o oală cu apă și puțină sare. Dacă folosești pulpe, le poți lăsa întregi, iar dacă ai ales piept de pui, îl poți tăia în bucăți potrivite. Îndepărtează spuma care se formează la suprafața apei și lasă carnea să fiarbă până când devine fragedă. După ce este gata, scoate carnea din oală și păstrează supa, deoarece va fi folosită la prepararea sosului.

Curăță ceapa, toac-o mărunt și pune-o la călit într-o tigaie încăpătoare, împreună cu uleiul. Las-o la foc mediu până când devine moale și ușor transparentă. Adaugă făina și amestecă energic timp de aproximativ un minut, având grijă să nu se ardă. Toarnă apoi treptat supa de pui, amestecând continuu cu un tel pentru a obține un sos omogen, fără cocoloașe.

Lasă sosul să fiarbă la foc mic câteva minute, până când începe să se îngroașe. Adaugă bucățile de carne fiartă și usturoiul zdrobit, apoi amestecă ușor pentru ca toate ingredientele să se combine.

Într-un bol separat, pune smântâna pentru gătit și adaugă peste ea câteva linguri de sos fierbinte, amestecând treptat. Acest pas ajută la temperarea smântânii și previne tăierea acesteia atunci când este adăugată în preparat. Toarnă amestecul în tigaie, potrivește gustul cu sare și piper și mai lasă ciulamaua pe foc mic câteva minute. Sosul trebuie să capete o consistență cremoasă, fără să fie prea gros.

Pentru mămăliguță, pune apa la fiert într-o cratiță și adaugă sarea. Când apa începe să clocotească, toarnă mălaiul treptat, în ploaie, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Redu focul și continuă să amesteci până când mămăliga se îngroașă. Las-o să fiarbă aproximativ 15-20 de minute, amestecând din când în când, până când mălaiul este bine fiert și preparatul capătă consistența dorită.

Ciulamaua de pui se servește caldă, alături de mămăliguță proaspătă. La final, presară pătrunjel proaspăt tocat deasupra. Preparatul poate fi însoțit și de murături, pentru un plus de savoare.