Republica Moldova. O expoziție consacrată legendarei gimnaste Nadia Comăneci va fi deschisă sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la ora 14:00, la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul marchează 50 de ani de la performanța istorică a sportivei de la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, când a obținut primul „10 perfect” din istoria gimnasticii olimpice.

Vizitatorii vor putea urmări și un film documentar despre cariera sportivei. La eveniment sunt așteptați Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, reprezentanți ai Ambasadei României la Chișinău și ai Institutului Cultural Român. Vor participa și reprezentanți ai mediului cultural și academic, precum și ÎPS Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Expoziția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

Evenimentul de la Chișinău are loc în anul în care Nadia Comăneci împlinește 65 de ani. Născută la 12 noiembrie 1961, la Onești, sportiva este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile. În România, anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci”. Inițiativa marchează o jumătate de secol de la performanța care a transformat-o într-un simbol al sportului mondial.

Povestea succesului său a început cu mult înainte de Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia a intrat în lumea gimnasticii de la o vârstă fragedă. Talentul său a fost remarcat de antrenorii Béla și Márta Károlyi. În 1970, a participat pentru prima dată la o competiție națională, reprezentând echipa orașului natal. Cinci ani mai târziu, a obținut primul mare succes internațional.

La Campionatele Europene din 1975, desfășurate la Skien, în Norvegia, Nadia Comăneci a devenit campioană europeană absolută. Avea doar 13 ani și jumătate. A mai câștigat trei medalii de aur și una de argint în finalele pe aparate. Performanța sa a atras atenția presei internaționale. În același an, agenția Associated Press a desemnat-o Atleta Anului.

Presa românească a consemnat succesul într-un articol publicat la 5 mai 1975, în ziarul „Sportul”. Materialul avea titlul „Un mare succes al gimnasticii românești!”. Jurnaliștii scriau atunci că, la numai 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci reușise să uimească lumea gimnasticii.

Momentul care i-a adus faima mondială a venit în vara anului 1976. La 14 ani, Nadia Comăneci a participat la Jocurile Olimpice de la Montreal. Evoluțiile sale au rămas printre cele mai importante momente din istoria gimnasticii. La exercițiul de la paralele inegale, arbitrii i-au acordat nota 10.00. Era pentru prima dată când o gimnastă primea punctajul maxim la o ediție a Jocurilor Olimpice.

Organizatorii nu anticipaseră o asemenea performanță. Tabela electronică fusese programată să afișeze note de cel mult 9.99. Astfel, în locul notei 10.00, aceasta a indicat 1.00. Publicul a înțeles însă rapid că asistă la un moment istoric. Au urmat alte șase note perfecte. În total, Nadia Comăneci a obținut șapte note de 10 la competiția olimpică de la Montreal.

Sportiva a încheiat Jocurile cu trei medalii de aur. Le-a câștigat la individual compus, bârnă și paralele inegale. A obținut și o medalie de argint cu echipa României, precum și una de bronz la sol. Performanța sa a făcut înconjurul lumii. Nadia a devenit cunoscută drept „Zeița de la Montreal”. Imaginea ei a apărut pe copertele unor publicații internaționale importante, printre care Time, Newsweek și Sports Illustrated.

În România, succesul a fost urmat de numeroase distincții. Regimul comunist i-a acordat titlul de Erou al Muncii Socialiste. Nadia a devenit astfel cea mai tânără persoană decorată cu această distincție.

Nadia Comăneci și-a continuat cariera și la Jocurile Olimpice din 1980, organizate la Moscova. Acolo a câștigat alte patru medalii: două de aur, la bârnă și sol, și două de argint, la individual compus și cu echipa.

În total, sportiva a obținut nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur. A rămas astfel una dintre cele mai titrate gimnaste ale generației sale.

În 1981, după participarea la Universiada de la București, și-a încheiat treptat cariera competițională. Retragerea oficială a avut loc la 6 mai 1984, în cadrul unei ceremonii organizate la Sala Polivalentă din București.

La eveniment a participat și Juan Antonio Samaranch, președintele de atunci al Comitetului Internațional Olimpic. Acesta i-a înmânat Ordinul Olimpic.

Viața Nadiei Comăneci nu a fost marcată doar de succese sportive. Relația cu regimul comunist a fost una dificilă. Chiar și după retragerea din competiții, numele său continua să fie folosit de autorități în scop propagandistic.

În noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, cu doar câteva săptămâni înainte de prăbușirea regimului Ceaușescu, Nadia a părăsit clandestin România. A trecut frontiera în Ungaria, apoi a ajuns în Austria. De acolo a plecat spre Statele Unite. A aterizat la New York la 1 decembrie 1989. Stabilită în SUA, Nadia Comăneci a rămas apropiată de gimnastică și s-a implicat în proiecte caritabile și educaționale. Este ambasadoare globală a Special Olympics, organizație care promovează incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Sportiva continuă să susțină dezvoltarea gimnasticii și a sportului românesc. În 1993, a fost inclusă în International Gymnastics Hall of Fame. A devenit astfel primul sportiv român care a primit această recunoaștere. De-a lungul anilor, a fost distinsă de două ori cu Ordinul Olimpic și a primit numeroase alte premii internaționale pentru contribuția sa la sport. În 2003, Nadia Comăneci și-a publicat autobiografia „Scrisori către o tânără gimnastă”. În carte, a vorbit despre experiențele și lecțiile acumulate de-a lungul carierei.