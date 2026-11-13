Expoziția dedicată Nadiei Comăneci a atras, vineri, 13 noiembrie, mai mulți elevi la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul, organizat în cadrul proiectului „Poduri Olimpice”, marchează 50 de ani de la performanța istorică a gimnastei române la Jocurile Olimpice de la Montreal. Vizitatorii au avut ocazia să descopere momente importante din cariera sportivei și să urmărească o parte dintr-un film despre Nadia Comăneci, a cărui lansare oficială este programată pentru anul viitor.

Palatul Republicii din Chișinău găzduiește, în perioada 13-15 noiembrie, o expoziție dedicată uneia dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc. Evenimentul face parte din proiectul „Poduri Olimpice” și aduce în atenția publicului performanțele prin care Nadia Comăneci a devenit cunoscută în întreaga lume.

În prima zi a manifestării, mai multe grupuri de elevi au vizitat expoziția amenajată în foaierul Palatului Republicii. Tinerii au putut descoperi materiale documentare, fotografii și obiecte care ilustrează parcursul sportivei, de la începuturile sale în gimnastică până la consacrarea internațională.

Unul dintre momentele programului a fost vizionarea unor secvențe din filmul dedicat Nadiei Comăneci, care urmează să fie lansat oficial în 2027. Prezentarea expoziției și a materialului cinematografic a fost realizată de Ingrid Istrate, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești, orașul natal al fostei gimnaste.

Prin intermediul acestui eveniment, elevii au avut posibilitatea să cunoască mai bine povestea sportivei care, la numai 14 ani, a reușit una dintre cele mai mari performanțe din istoria Jocurilor Olimpice.

Manifestările dedicate Nadiei Comăneci vor continua sâmbătă, 14 noiembrie, în Sala Mare a Palatului Republicii din Chișinău. Ceremonia oficială este programată să înceapă la ora 14:00 și va reuni sportivi, antrenori, reprezentanți ai autorităților din Republica Moldova și România, precum și invitați din mediul cultural și sportiv.

Expoziția este organizată și finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, în colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Fundația Nadia Comăneci și autoritățile din Republica Moldova și Chișinău.

Programul include prezentarea unor materiale de arhivă, trofee, medalii, echipamente sportive și fotografii care reconstituie momente importante din cariera gimnastei.

Expoziția poate fi vizitată gratuit până duminică, 15 noiembrie. În ultima zi, organizatorii au pregătit și activități interactive prin care copiii îi vor putea transmite mesaje fostei campioane olimpice.

Expoziția de la Chișinău are loc într-un an cu o semnificație deosebită pentru Nadia Comăneci. Fosta gimnastă a împlinit 65 de ani pe 12 noiembrie, iar în 2026 se marchează o jumătate de secol de la performanța care a consacrat-o la nivel mondial.

La Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istoria competiției care a primit nota maximă, 10.00. Momentul a rămas celebru inclusiv prin reacția tabelei electronice, care a afișat 1.00, deoarece sistemul nu fusese pregătit să indice un punctaj perfect.

Gimnasta a obținut atunci șapte note de 10 și a câștigat cinci medalii olimpice, dintre care trei de aur, una de argint și una de bronz. Patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Moscova, și-a completat palmaresul cu alte patru medalii, două de aur și două de argint.

În total, Nadia Comăneci a cucerit nouă medalii olimpice și a devenit un reper pentru generații întregi de sportivi.

Pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la performanța de la Montreal, anul 2026 a fost declarat în România „Anul Nadia Comăneci”. Expoziția organizată la Chișinău face parte din manifestările dedicate fostei gimnaste și urmărește să aducă povestea acesteia mai aproape de noile generații, de pe ambele maluri ale Prutului.