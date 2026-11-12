Ambasada Statelor Unite ale Americii la București i-a transmis un mesaj Nadiei Comăneci, care a împlinit joi, 12 noiembrie, 65 de ani. Cu această ocazie, reprezentanții instituției au povestit despre vizita unei cunoscute jurnaliste sportive americane în România. Lesley Visser a ajuns la Onești, orașul natal al fostei gimnaste, unde a vorbit despre performanța istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

Mesajul Ambasadei SUA a fost însoțit de o referire la momentul care a transformat-o pe Nadia Comăneci într-o legendă a sportului mondial: primul „10 perfect” din istoria gimnasticii olimpice.

„Îi urăm un „La mulți ani!” din toată inima Nadiei Comăneci! În timpul vizitei sale în România, renumita jurnalistă sportivă americană Lesley Visser a făcut o oprire la Onești, orașul natal al Nadiei, unde a vorbit despre istoricul „10 perfect” obținut de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 și despre impactul pe care l-a avut acesta asupra lumii sportive”, au transmis reprezentanții Ambasadei SUA la București.

Născută la 12 noiembrie 1961, la Onești, Nadia Comăneci este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile. Numele ei a intrat definitiv în istoria sportului după Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

La numai 14 ani, românca a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, pentru exercițiul de la paralele inegale.

La competiția din Canada, Nadia Comăneci a obținut șapte note de 10 și a câștigat trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. Patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, gimnasta a câștigat alte două medalii de aur și două de argint. În total, palmaresul său olimpic cuprinde nouă medalii, dintre care cinci de aur.

Aniversarea celor 65 de ani este marcată și în Republica Moldova. Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la ora 14:00, la Palatul Republicii din Chișinău va fi deschisă o expoziție dedicată legendarei gimnaste.

Evenimentul marchează și împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică obținută la Montreal. Vizitatorii vor putea urmări inclusiv un film documentar despre cariera sportivei.

La manifestare sunt așteptați Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, reprezentanți ai Ambasadei României la Chișinău și ai Institutului Cultural Român, precum și invitați din mediul cultural și academic. De asemenea, la eveniment va fi prezent și ÎPS Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.