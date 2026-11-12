HAI România! Ziua în care tabela s-a blocat la 1.00: Cum a rescris Nadia Comăneci istoria la Montréal 1976







La 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montréal, o copilă de doar 14 ani din Onești a reușit ceea ce computerele vremii considerau imposibil: perfecțiunea absolută. Pe ecranul electronic s-a aprins atunci cifra „1.00”. Tabela nu fusese programată tehnic să poată afișa nota 10.00, astfel că o limitare a mașinii a oferit lumii cel mai memorabil simbol vizual al sportului: omul care a depășit sistemul de măsurare.

În acest material video explorăm povestea din spatele acelui moment de legendă: De ce gimnastica nu iartă nicio ezitare: fraza începută în aer care trebuie dusă fără greșeală până la capăt; Munca asiduă și disciplina din spatele așa-zisului „miracol” de la paralele inegale; Bilanțul fabulos din Canada: 7 note de zece, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz; Lecția vie pe care exemplul Nadiei o oferă tinerilor de astăzi — curajul de a munci pentru propriile visuri.

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