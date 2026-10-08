Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta

Tentativa unui pilot islamist radical de a prăbuși un Boeing 737 MAX care se îndrepta spre Israel arată cum una dintre cele mai mari amenințări la adresa siguranței aviației se află în cabina de pilotaj, scrie WSJ.

Pe măsură ce zborurile comerciale au devenit mai sigure, numărul deceselor cauzate de presupuse accidente intenționate este din ce în ce mai mare. Cel puțin 800 de persoane din întreaga lume au murit din 2005 în accidente aeriene despre care oficialii guvernului SUA au suspectat sau au confirmat că au fost cauzate intenționat de piloți, conform datelor privind accidentele.

Printre dezastrele despre care oficialii americani actuali și foști cred că au rezultat din acțiuni deliberate ale piloților se numără un zbor Malaysia Airlines din 2014 care a dispărut deasupra sudului Oceanului Indian, un accident al unui avion China Eastern Airlines 600115 -4,12% reducere; triunghi cu vârful în jos în 2022 în sudul Chinei și un accident Air India din 2025 în vestul Indiei.

Anchetatorii locali ai accidentelor nu au ajuns la aceeași concluzie ca oficialii americani și nici nu și-au publicat concluziile finale ale investigației.

Un accident care este acceptat oficial ca act deliberat este prăbușirea unui avion Germanwings din 2015 în Alpii francezi.

Companiile aeriene, autoritățile de reglementare și producătorii aerospațiali au depus eforturi pentru a elimina accidentele mortale rezultate din depășirea pistei, impactul eronat cu terenul sau defecțiunile structurilor aeronavelor.

În întreaga lume, zborrile cu avionul au crescut cu 37% în ultimele două decenii, potrivit firmei de date aviatice Cirium. Între timp, numărul deceselor în aviația comercială a scăzut la nivel global între 2005 și 2025 cu 35%, conform datelor privind accidentele. SUA a avut o serie de peste 15 ani fără un accident aviatic mortal major, înainte de o coliziune în aer anul trecut la Washington, D.C.

Progresele în instruire și măsurile de siguranță tehnologice ale companiilor aeriene moderne pot face doar atât de mult atunci când verificarea potențialilor piloți necinstiți este insuficientă, au declarat experții în securitatea și siguranța aviației.

„Avionul va face ce i se spune”, a declarat John Cox, consultant în siguranța aviației și fost reprezentant al sindicatului piloților.

În cadrul Boeing, directorii au discutat în privat despre amenințarea accidentelor intenționate ca o sursă principală de decese în aviația comercială, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Compania a luat în considerare riscul în timp ce inginerii săi proiectează un avion de generație următoare, au spus unii dintre oameni.

Dacă un sistem defect al cabinei de pilotaj sau o problemă mecanică ar fi dus la mai multe accidente mortale, ar fi declanșat o alarmă pe scară largă și ar fi determinat luarea de măsuri drastice, a declarat Thomas Anthony, directorul programului de siguranță și securitate a aviației de la Universitatea din California de Sud.

„Oamenii ar fi alergat cu părul în flăcări”, a spus el.

Evaluarea amenințării reprezentate de aceste cazuri rare, dar extrem de letale, a fost dificil de urmărit oficial. În unele cazuri, un obstacol major a fost lipsa unui acord oficial cu privire la cauzele accidentelor.

Autoritățile malaeziene au emis un raport final în 2018 pentru accidentul zborului 370 al Malaysia Airlines, spunând că nu pot determina de ce zborul a deviat de la curs și nu pot exclude ipoteza unui deturnător. Un purtător de cuvânt al ministerului transporturilor din Malaysia a declarat că nu are informații noi despre cauza accidentului.

Oficialii chinezi care investighează accidentul companiei China Eastern nu au publicat un raport final și nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

În cazul Air India, un grup de piloți indieni contestă teoria conform căreia acțiunile piloților au dus la accident. Biroul de Investigare a Accidentelor Aeronautice din India a declarat că se angajează să desfășoare o „investigație obiectivă și bazată pe dovezi”.

Autoritățile din Orientul Mijlociu au declarat că presupusul pilot terorist de pe zborul FlyDubai din 30 septembrie avea opinii extremiste. Autoritățile l-au identificat ca fiind Hamam al-Hammami și au susținut că l-a atacat pe căpitanul său cu un topor de urgență și a încercat să doboare avionul.

Hammami le-a spus anchetatorilor că a căutat companii aeriene și rute care l-ar duce în Israel și că aproape a comis atacul în iulie.

Autoritățile analizează potențialele defecțiuni de securitate care i-au permis lui Hammami să opereze zborul de la Dubai la Tel Aviv.

Un principiu fundamental în aviația comercială este acela că piloții ar trebui să aibă autoritatea supremă asupra funcționării unui avion.

Dar, după deturnările teroriste din 11 septembrie 2001, oficialii guvernamentali și din industrie din SUA au căutat rapid tehnologii pentru a preveni încercările deliberate de a prăbuși avioane.

Președintele George W. Bush, mai târziu în acea lună, a promis că va căuta soluții precum fortificarea ușilor cabinei de pilotaj și „tehnologie care să permită controlorilor să preia aeronavele aflate în dificultate și să le aterizeze prin telecomandă”.

Boeing și companii precum Honeywell au studiat tehnologii care ar putea anula comenzile piloților. „Aeronavele ar trebui «să refuze să fie distruse»”, a declarat odată Don Bateman, regretatul inginer Honeywell, unei reviste de industrie.

Dar sistemele de aterizare de la distanță nu au devenit niciodată realitate pe avioanele de pasageri. O preocupare: sistemele riscau să fie piratate.

În 2006, Boeing a brevetat un „pilot automat neîntreruptibil” care, odată activat, nu putea fi anulat din cabină. Gigantul aerospațial a declarat că nu a instalat niciodată sistemul pe aeronavele sale comerciale.

Lucrările la sistemele de siguranță automate au continuat, sistemele de evitare a coliziunilor la sol ajungând ulterior în unele avioane de vânătoare din SUA.

În ultimii ani, Airbus a dezvoltat planuri pentru a permite aeronavelor să se bazeze pe un singur pilot la altitudinea de croazieră, astfel încât alți piloți să se poată odihni.

Grupurile de piloți din SUA și Europa și autoritățile de reglementare americane, precum și Boeing, au întâmpinat planul Airbus cu scepticism. Directorii executivi ai Boeing au discutat despre potențiala vulnerabilitate a unui pilot rău intenționat care se află singur în cockpit, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

„Acesta este un risc uriaș”, a declarat Mike Whitaker, care a condus Administrația Federală a Aviației în timpul administrației Biden. „Acesta este motivul pentru care întregul concept eșuează.”

Airbus a declarat că susține o cockpit cu doi piloți și intenționează să utilizeze tehnologia pentru a face zborul mai sigur.

Boeing a declarat că următoarea sa aeronavă nouă va fi proiectată în jurul a doi piloți în cockpit. Și, deși Boeing intenționează să le ofere piloților ultimul cuvânt în ceea ce privește modul în care zboară noul avion, au declarat persoane familiarizate cu situația, se așteaptă ca securitățile avansate ale aeronavei să includă noi măsuri de siguranță automate care ar putea îngreuna prăbușirea accidentală - sau intenționată.

Boeing a refuzat să discute despre accidentele intenționate. Compania a declarat că susține legislația axată pe abordarea sănătății mintale a piloților, care a fost recent avansată în Congres.

Sănătatea mintală a piloților a primit multă atenție după accidentul Germanwings din 2015. În acel caz, primul ofițer l-a blocat pe căpitanul său afară din cabina de pilotaj în timpul unei pauze pentru a merge la toaletă și a zburat în mod deliberat cu un Airbus A320 într-un munte, ucigând toate cele 150 de persoane aflate la bord.

Cu câteva săptămâni înainte de accident, acesta a suferit o aparentă psihoză, i s-a recomandat tratament spitalicesc și i s-au prescris mai multe medicamente. Legile germane privind confidențialitatea datelor l-au împiedicat pe medicul său să alerteze autoritățile aeronautice, care altfel ar fi putut interveni, conform raportului autorităților franceze privind accidentul.

Tragedia Germanwings a alimentat eforturile autorităților de reglementare, ale oficialilor din industrie și ale susținătorilor de a reduce barierele în calea piloților în ceea ce privește solicitarea de tratament pentru sănătate mintală. Companiile aeriene au creat rețele de sprijin reciproc pentru piloți, iar Uniunea Europeană a început să le ceară medicilor să raporteze autorităților problemele grave de sănătate mintală ale piloților.

Pentru a preveni scenariile de coșmar, autoritățile de reglementare și susținătorii spun că cheia este mai întâi reducerea stigmatului legat de sănătatea mintală și reducerea amenințării ca piloții să își piardă veniturile sau licența dacă solicită ajutor.

FAA a declarat că își modernizează abordarea privind sănătatea mintală, pe care criticii au numit-o depășită și punitivă. Piloții pot acum să zboare în timp ce iau un număr mai mare de medicamente psihiatrice, de exemplu, iar agenția a redus timpul pe care piloții trebuie să îl aștepte pentru a relua zborul după ce au solicitat tratament.

„Sperăm că, prin accelerarea procesului, mai mulți oameni vor veni în față și vor primi tratamentul de care au nevoie”, a declarat în august Dr. Susan Northrup, chirurgul federal al FAA, care supraveghează certificarea medicală a piloților.

Autoritățile care investighează calamitatea Air India de anul trecut au declarat într-un document depus la instanță că examinează o serie de factori, inclusiv prin efectuarea unei „autopsii și evaluări psihologice”. Se aștepta ca un proiect de raport final să fie finalizat în această lună. Entitatea guvernamentală care supraveghează ancheta nu a comentat.

Între timp, cazul FlyDubai a arătat cum, chiar și atunci când un pilot este considerat inapt să zboare, sistemul poate eșua. Hammami, primul ofițer de pe zborul 1073, fusese interzis să zboare cu doi ani mai devreme de către fostul său angajator, Oman Air, fiind repartizat într-un program de deradicalizare și primind un loc de muncă de birou.

El a părăsit compania aeriană anul trecut înainte de a reapărea în februarie ca nou recrut la compania aeriană din Dubai, aflată în expansiune rapidă, unde avea să fie repartizat, de mai multe ori, pe cea mai sensibilă rută din regiune.